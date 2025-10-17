ConnexionS'abonner
Fermer
AFPA - Batiweb

AFPA

1-3 rue Franklin - Tour City Scope
93100 Montreuil
Site web de la marque

L’Afpa (Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes) est le 1er organisme de formation professionnelle en Europe, et établissement public depuis le 1er janvier 2017.

Membre du service public de l’emploi, elle accompagne les demandeurs d’emploi et les salariés, depuis plus de 65 ans, de la formation à l’emploi : insertion, reconversion, professionnalisation.

Acteur majeur de l’alternance et des transitions professionnelles, l’Afpa est aussi le partenaire formation et conseil de plus de 6000 entreprises.

Pourquoi choisir l'Afpa pour votre formation professionnelle ?

  • Un apprentissage en situation réelle de travail
  • Une gamme de formations pour tous les publics
  • Une présence sur tout le territoire
  • Une offre d'hébergement et de restauration

Et en fonction de vos projets :

  • Former vos collaborateurs en inter et intra entreprise
  • Concevoir vos projets de formation
  • Recruter en alternance
  • Accompagner les mutations de votre entreprise
  • Travailler ensemble

Visite virtuelle des centres Afpa

Produits de la marque

Les communiqués de la marque

Il n'y a pas davantage de communiqués
Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur

Les tags associés

Les familles associées

Il n'y a pas davantage de familles

Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.