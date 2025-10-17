AFPA
93100 Montreuil
L’Afpa (Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes) est le 1er organisme de formation professionnelle en Europe, et établissement public depuis le 1er janvier 2017.
Membre du service public de l’emploi, elle accompagne les demandeurs d’emploi et les salariés, depuis plus de 65 ans, de la formation à l’emploi : insertion, reconversion, professionnalisation.
Acteur majeur de l’alternance et des transitions professionnelles, l’Afpa est aussi le partenaire formation et conseil de plus de 6000 entreprises.
Pourquoi choisir l'Afpa pour votre formation professionnelle ?
- Un apprentissage en situation réelle de travail
- Une gamme de formations pour tous les publics
- Une présence sur tout le territoire
- Une offre d'hébergement et de restauration
Et en fonction de vos projets :
- Former vos collaborateurs en inter et intra entreprise
- Concevoir vos projets de formation
- Recruter en alternance
- Accompagner les mutations de votre entreprise
- Travailler ensemble
Formation Afpa : Chargé, chargée d'affaires bâtiment
Le chargé d’affaires bâtiment intervient de la conception à la réalisation des travaux. Durant la construction de l’ouvrage, il est l’interlocuteur privilégié...
Formation Afpa : Chargé, chargée d'affaires en rénovation énergétique du bâtiment
S’il fait économiser de l’énergie à ses clients, il ne ménage pas la sienne. Le chargé, la chargée d’affaires en rénovation énergétique...
Formation Afpa : Électricien, électricienne
L'électricien est un passeur de courant. Sa mission : distribuer l'électricité en toute sécurité. Accès à la formation Selon le dispositif d'accès...
Formation Afpa : Monteur dépanneur, monteuse dépanneuse en climatisation
Apporter aux clients le meilleur confort possible, la mission du monteur dépanneur en climatisation. Entre ses mains expertes, planchers chauffants, ventilo-convecteurs, radiateurs… sont...
Formation Afpa : Technicien, technicienne d'études bâtiment en dessin de projet
Le technicien d'études bâtiment en dessin de projet matérialise les idées des architectes et des ingénieurs. Point de table à dessin, règles, compas...
Formations certifiantes AFPA
Une offre de formations certifiantes unique en France pour répondre aux besoins des actifs et des entreprises. 120 FORMATIONS COMPATIBLES AVEC LE COMPTE PERSONNEL DE FORMATION pour...
Formation Afpa : Technicien, technicienne en menuiserie et agencement intérieurs
Il est présent dès l’appel d’offre et partage ensuite son temps entre bureau d’études et chantier. Le technicien en menuiserie et agencement intérieurs assure...
