L’Afpa (Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes) est le 1er organisme de formation professionnelle en Europe, et établissement public depuis le 1er janvier 2017.



Membre du service public de l’emploi, elle accompagne les demandeurs d’emploi et les salariés, depuis plus de 65 ans, de la formation à l’emploi : insertion, reconversion, professionnalisation.



Acteur majeur de l’alternance et des transitions professionnelles, l’Afpa est aussi le partenaire formation et conseil de plus de 6000 entreprises.



Pourquoi choisir l'Afpa pour votre formation professionnelle ?

Un apprentissage en situation réelle de travail

Une gamme de formations pour tous les publics

Une présence sur tout le territoire

Une offre d'hébergement et de restauration

Et en fonction de vos projets :

Former vos collaborateurs en inter et intra entreprise

Concevoir vos projets de formation

Recruter en alternance

Accompagner les mutations de votre entreprise

Travailler ensemble