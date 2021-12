Sécurité sur les chantiers : l’affaire de tous !

Faire baisser significativement le risque d’accidentologie, tel est l’enjeu de tous les professionnels du BTP. Une formation peut y contribuer : le PASI, passeport sécurité intérim. Déployé depuis plusieurs années à l’Afpa, notamment en région Occitanie, une session exceptionnelle a permis une approche nouvelle faisant l’unanimité auprès de ses bénéficiaires.

Réduire les risques d’accidents du travail chez les intérimaires, tel est l’objectif du passeport sécurité intérim (PASI). Cette formation de 2 jours, unique en son genre, est proposée en région Occitanie à Toulouse et Nîmes depuis un an. Très récemment, c’est une session revisitée qui s’est tenue dans la ville rose.

Une modalité revisitée pour un format plus interactif

Après une session très largement réussie en juillet, le formateur Régis MARGUILLER préparait la formation d’un second groupe en août. Mais à quelques jours du démarrage, le professionnel tombe malade et est contraint de s’absenter plusieurs jours, le privant ainsi d’animer cette session. C’est alors que l’ensemble des équipes se sont mobilisées pour maintenir dans les meilleures conditions ce parcours.



C’est Bienvenu OBELA, Responsable de formation qui a animé cette formation. Mais il ne l’a pas fait seul. Il a eu l’excellente idée de s’appuyer sur l’une des plus grandes ressources de l’Afpa : les innombrables corps de métiers représentés. Il a orchestré les interventions de plusieurs formateurs durant ces 2 jours. Se sont ainsi succédés Coffreur Bancheur, Agent de Maintenance du bâtiment, Conducteur de travaux mais aussi Maçon et Électricien, des professionnels particulièrement sensibles aux notions de sécurité.



« Cette modalité a apporté quelque chose au parcours. Le format était beaucoup plus interactif et dynamique, et il a généré de nombreux échanges. Il peut parfois être difficile de mobiliser des profils très expérimentés, pourtant, avec cette approche, nous avons fait l’unanimité » explique Déborah LASSELIN, Responsable d’Affaires, en charge de cette action de formation. Elle confie que la généralisation de cette approche est aussi en cours d’études avec les managers de formation du centre de Nîmes.

Formez vos intérimaires à la sécurité sur les chantiers

Un accident toutes les deux minutes. Bien que les accidents du travail aient été divisés par trois en 30 ans, le taux de sinistralité professionnelle du BTP reste supérieur à la moyenne avec 56 accidents du travail enregistrés pour 1 000 salariés (la moyenne de tous les secteurs est autour de 34).

En 2018, tous secteurs confondus, le BTP a représenté :

14 % des accidents du travail,

et 5 % des accidents de trajet.

Conduisant parfois à des conséquences graves : incapacité permanente ou décès.



Et le risque est deux fois plus élevé pour les intérimaires.



C’est pourquoi, le syndicat des entreprises générales de France du BTP (EGF BTP), l’ASEBTP avec l'appui technique et pédagogique de l’OPPBTP ont créé le Passeport sécurité intérim (PASI). Pendant 2 jours, les intérimaires sont formés aux risques encourus sur les chantiers et aux mesures qui doivent être appliquées afin d'éviter les accidents. À l’issue de cette formation, ils pourront appréhender les risques principaux et communs aux activités du BTP pour travailler en sécurité à leur poste sur un chantier.



S’appuyant sur des situations professionnelles réelles, les intérimaires (par groupe de 6 à 12 personnes) alterneront jeux pédagogiques, travaux en sous-groupes et échanges entre pairs.



Pour valider la formation, ils devront répondre à un QCM national et obtenir 70 % de bonnes réponses minimum, soit 18 bonnes réponses sur un total de 26. Une fois validé, le PASI est valable sur tout le territoire national pendant 10 ans.

