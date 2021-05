AG DYNAMICS : Concepteur, fabricant et installateur de mobilier commercial

De la conception à l’installation, toutes nos équipes s’engagent sur la qualité de leur travail, toujours guidée par 4 principes : Créativité, Respect des engagements, Qualité et Service.

Spécialiste du travail de l’acier, du bois et de l’intégration de nouveaux matériaux, nous savons mettre en avant nos compétences spécifiques pour répondre à vos besoins.

AG DYNAMICS s’est équipée de machines high-tech adaptées : laser tube, stockeur automatique avec gestionnaire de flux robot de soudure et installation de thermolaquage.

Un seul but est poursuivi, la qualité des réalisations. Ces divers équipements permettent une excellente réactivité auprès de notre clientèle.

Notre bureau R&D est au cœur des préparations techniques jusqu’à la mise en production. Les équipes de soudeurs, peintres, menuisiers et autres opérateurs machines sauront transformer la virtualité en réalité !

En quelques chiffres :

+ de 16000 clients référencés

+ de 50 collaborateurs dont 10 techniciens au service montage

10 000 m² de bâtiments

500 m² de stockage temporaire avant expédition

Un parc machines complet

1000 tonnes d’acier & 250 tonnes de panneaux bois transformés par an

Installation de peinture époxy intégrée

Le savoir-faire d’AG DYNAMICS :

SHOWROOM CARRELAGE ET SANITAIRE :

Nous vous proposons des présentoirs pour sublimer vos produits de l'univers sol & mur, vos accessoires sanitaire et la banque robinetterie. AG DYNAMICS est la solution d'agencement sur-mesure pour votre showroom sanitaire.

BRICOLAGE :

Nous saurons mettre en avant vos articles de l'univers sol & mur, cuisine & sanitaire, décoration & luminaire ou encore de l'espace menuiserie, jardinerie et outillage. Notre large gamme de présentoirs permet une présentation optimale de vos produits de votre magasin de bricolage.

SALLE EXPO NÉGOCE DE MATÉRIAUX :

Nous fabriquons des présentoirs pour la mise en avant de vos produits de sol, menuiserie et sanitaire ainsi que des présentoirs pour l'aménagement extérieur et des comptoirs accueil et caisses. Nous concevons avec vous un aménagement sur-mesure de votre espace de vente négoce de matériaux.

DISTRIBUTION SPÉCIALISÉE :

Concepteur et agenceur made in France, nous concevons et fabriquons l'aménagement de boutiques de Prêt-à-porter, de pharmacie, de magasin de décoration, peinture ou encore d'électroménager. Nous disposons d’une gamme de mobilier d'agencement variée pour la mise en avant de vos produits. Nous concevons pour vous et avec vous des présentoirs sur mesure afin d'optimiser votre espace de vente

NOS SERVICES :

Montage, Service Après-Vente, architecture retail, des services AG DYNAMICS qui feront la différence. AG DYNAMICS développe, avec vous et pour vous, des projets personnalisés pour vous proposer de beaux espaces de vente pour votre salle d'exposition carrelage et sanitaire, négoce de matériaux ou de votre magasin spécialisé.

SOLUTIONS LOGISTIQUES :

Notre expertise de fabricant nous permet de concevoir pour vous des stockeurs rotatifs adaptés à l'ensemble de vos produits. Nos solutions racks, plateforme de stockage et cantilevers sauront compléter vos besoins logistiques.