AGC GLASS EUROPE : leader européen en verre plat.

Basé à Louvain-la-Neuve (Belgique), AGC GLASS EUROPE produit, transforme et commercialise du verre plat à destination des secteurs de la construction (vitrages extérieurs et verres pour décoration intérieure), de l’automobile (vitrages d’origine et de remplacement) et de plusieurs industries (transport, solaire et high tech).

AGC GLASS EUROPE est la branche verrière européenne d’AGC (Japon), leader mondial en verre plat. Le Groupe AGC compte 200 sociétés dans plus de 30 pays. Employant plus de 55.000 personnes, il est centré sur 4 segments principaux : le Verre, l’Electronique, la Chimie et la Céramique.

Nous entendons être à la pointe du développement de nouveaux produits offrant de meilleures performances environnementales durant leur cycle de vie. Et nous voulons fabriquer ces produits en utilisant les meilleures technologies possibles pour minimiser l’impact environnemental de cette production.

Le client seul oriente l’organisation du groupe. Mais aussi la conception, la production et l’offre d’une gamme de produits et services des plus larges sur le marché. La proximité voulue avec le client se traduit à la fois par le déploiement d’un appareil industriel étendu sur l’Europe entière et d’un réseau de distribution mondial.

Par la collaboration pour allier connaissances et technologie de pointe, nous créons des solutions et matériaux uniques ainsi que des partenariats fiables en vue de réalisations sans cesse plus grandes et d’idées toujours plus audacieuses.

Le savoir-faire d’AGC GLASS EUROPE :

AUTOMOBILE : Fournisseur de la quasi-totalité des constructeurs automobiles, AGC Automotive offre la gamme complète de vitrages (pare-brise, vitres latérales, toits, lunettes arrière), pourvus des dernières prouesses technologiques : formes complexes des pare-brise panoramiques, pare-brise chauffant, affichage tête haute, vitrage à transmission variable, antennes intégrées au vitrage… AGC sert le marché automobile des vitrages d’origine et du remplacement ainsi que celui du transport (train, tram bus).

CONSTRUCTION ET INDUSTRIE : Les propriétés esthétiques, techniques et énergétiques du verre AGC rendent son champ d’application illimité : de la façade à la décoration intérieure jusqu’aux applications industrielles.