Créez votre propre verre à couche en un seul jour !

Service de couche à la demande: parce que votre signature est unique

La sélection du verre pour les projets de construction à grande échelle n’est pas aisée. En effet, la variété de verres à couche sur le marché est limitée et ceux-ci remplissent rarement les critères précis du projet en termes d'esthétique et de performance. Et si un architecte était en mesure de créer son propre verre sur mesure adapté au bâtiment de ses rêves ? Your Dreams, Our Challenge! C’est la mission même d’AGC et nous sommes heureux de relever le défi.

Conception de façade à l'aide d'un prototypage virtuel photorealiste Service de création sur mesure : créez votre propre verre à couche 1 jour pour obtenir l'échantillon de votre vitrage unique

AGC a d’abord dû mettre au point un processus aidant les architectes à définir leurs besoins précis en matière de vitrage. Le Technovation Centre s’est rapproché d’Eclat Digital – spécialiste du prototypage virtuel photoréaliste – pour mettre le processus en place. Une collaboration très étroite a donné naissance à un logiciel de prototypage virtuel capable de créer et définir le nouveau vitrage à partir du cahier des charges de l’architecte. Aujourd’hui, ce logiciel peut fournir une représentation fidèle de ce verre à couche nouvellement défini sur le bâtiment, dans son environnement et dans diverses conditions climatiques.



AGC a ensuite dû être capable de produire un échantillon physique afin de permettre à l’architecte de valider l’esthétique du produit et de préparer par ailleurs une production ultérieure à grande échelle. C’est l’usine d’AGC Interpane à Plattling qui a relevé ce défi. Celle-ci a été en mesure à la fois d’appliquer la couche nouvellement conçue sur le verre et d’assembler ce verre en vitrage isolant au sein des mêmes installations.



Le résultat ? Un service de création sur mesure permettant aux architectes de définir les propriétés physiques et l’aspect du vitrage pour leur projet, d’afficher l’esthétique à l'écran dans diverses conditions climatiques, de valider la couleur sur un échantillon et de repartir avec un échantillon de leur création unique. Le tout en une seule journée, le temps d’une session Coating On Demand dans notre site de Platting en Allemagne, et depuis peu, aussi dans notre site à Lodelinsart en Belgique, qui peut même fournir la couche unique en version trempable.

