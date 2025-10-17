Agence DMA

DM&A innove et élabore des stratégies de communication. L’annonce d’un nouveau produit, d’une innovation, ou la valorisation de l’image de votre marque, mobilise toute notre expertise afin de vous proposer une stratégie pertinente et obtenir les résultats convoités.

Créée en 1989, l’Agence de conseil en relations presse DM&A détient un savoir-faire et une solide réputation auprès de ses réseaux professionnels et de ses clients. Nous sommes présents sur les secteurs suivants :



L’Industrie et le BTP

L’Environnement et le Développement Durable

La Gastronomie

L’Art de Vivre



Un métier passionnant exercé par une équipe passionnée. DM&A, c’est une attitude permanente d’ouverture d’esprit, de compétence, de curiosité au service de vos entreprises et de vos marques.

Toujours en veille et à l’écoute des évolutions de la communication et à la détection d’opportunités rédactionnelles, DM&A est à vos côtés pour vous obtenir une belle visibilité médiatique.

Nous fidélisons nos clients autour de 3 engagements essentiels : Efficacité – Créativité – Réactivité

Trouver l’agence afin d’externaliser ses relations de presse induit de se poser les bonnes questions sur ce futur prestataire.

En qualité d’agence de conseil, DM&A vous propose quelques pistes d’informations qui pourront vous renseigner sur ses pratiques et son fonctionnement.



Pourquoi faire appel aux services d’une attachée de presse ?

L’attachée de presse couvre la mission majeure d’être la porte-parole d’une entreprise auprès des medias.

En premier lieu, nos clients font appel à nos services pour la relation étroite, privilégiée et de confiance que nous avons avec les journalistes. Ce relationnel de qualité nous l’avons tissé avec soin dans de nombreux segments de presse écrite ou audiovisuelle, qu’ils soient spécialisés, économiques, institutionnels. C’est ce qui nous caractérise particulièrement.

Mais pas seulement. Avec DM&A, il n’est pas question d’une armée d’assistants et d’intervenants pour accomplir vos missions, mais tout simplement d’une véritable attachée de presse.

En second lieu priment le service et le conseil. Nous savons que le choix de nos clients repose avant tout sur notre niveau d’implication et d’expertise. Ils savent aussi que nous nous ne pratiquons pas de quotas ou de packages « standard », « premium » ou « one shot ». Nous pratiquons, en permanence et sur le long terme, un service sur mesure construit autour de leurs particularismes, de leurs attentes.

En qualité d’agence de conseil, nous savons également leur apporter des perspectives sur d’autres domaines majeurs de communication (communication digitale, webmarketing, contenu de marque, vidéo, photographie, etc.).

Cette philosophie, d’action et de relation avec nos clients, explique l’antériorité de notre présence sur le marché des relations presse et la confiance qui nous a été témoignée depuis plus de 30 ans, tant par des PME que par des grands groupes industriels de dimension internationale.



Comment travaillons-nous ?

La qualité de nos prestations implique d’appréhender vos attentes et vos besoins. Nous travaillons dans une relation de confiance et avons pour habitude de dire que « nous œuvrons main dans la main ». Nous devenons vos collaborateurs.

Notre Agence à « taille humaine » permet à nos clients de bénéficier d’une prestation personnalisée réalisée exclusivement par des experts en communication presse.

Nous sommes en mesure de mettre en place des actions ponctuelles ou dans la continuité, quelle que soit la durée du contrat, et nous travaillons au forfait (mensuel) incluant l’ensemble des prestations. Les frais annexes sont soumis à un devis.

Nous mettons tout en œuvre pour un retour sur investissement efficace et obtenir des résultats quantitatifs.

Pour vous certifier l’impact de votre campagne de communication, nous utilisons les outils référents à notre métier (analyse des retombées de presse des cibles et diffusion de message…)



Le mieux ?

Consultez nous !



Le savoir-faire de DM&A :