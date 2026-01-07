De Dietrich présente sa nouvelle gamme de pompes à chaleur
07 janvier 2026
De Dietrich lance Alezio M Max, une gamme de pompes à chaleur monoblocs. L'entreprise spécialisée dans les systèmes de chauffage, de climatisation et de ventilation espère ainsi se greffer au marché de la rénovation.
Une installation simplifiée et des contraintes techniques réduites
Disponible en versions R32 et R290, ce nouveau produit se distingue par son Coefficient de Performance (COP) pouvant atteindre 5,17. Cela signifie qu'il produira un peu plus de 5 kWh de chaleur pour seulement 1 kWh d'électricité consommée. Les équipements bénéficient selon De Dietrich d'une technologie (Inverter) permettant d’adapter la puissance aux besoins du logement.
La marque vante aussi sa capacité à fournir une température de départ d’eau jusqu’à 75°C, même par -10°C. La gamme propose une intercompatibilité totale entre modules intérieurs et extérieurs. Ce qui doit permettre de simplifier l’installation et de réduire les contraintes techniques pour les professionnels.
Un équipement qui se veut discret et compatible avec des systèmes hybrides
L’interface E-Pilot et l’application De Dietrich Smart permettent un pilotage précis et une gestion à distance. Des outils comme QUELLEPAC+ et De Dietrich Start accompagnent les installateurs dans le dimensionnement et la mise en service.
D'après De Dietrich, les modèles se caractérisent par leur discrétion - à partir de 26 dB(A) -, leur compatibilité avec divers émetteurs (planchers chauffants, radiateurs) et leur intégration possible dans des systèmes hybrides. Pour la marque, ses pompes à chaleur peuvent être associées à « une chaudière ou à un système solaire pour constituer une solution hybride en fonction de l’installation existante ».
