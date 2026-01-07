Une étude de Rothelec de janvier complète une première menée fin décembre. Focus sur la vigilance des Français concernant leurs factures énergétiques et leurs limites en termes de sobriété.

Alors que les épisodes neigeux se prolongent le 7 janvier, l’expert du chauffage Rothelec sort une nouvelle étude. Mené en décembre 2025 auprès de 3 128 personnes de 18 ans et plus, ce sondage révèle que 7 Français sur 10 craignent la facture de chauffage.

Plus précisément : 71 % la surveillent, dont 39 % de très près. Un chiffre déjà exposé dans une étude fin décembre, s’expliquant notamment par la fin du bouclier tarifaire.

17 % s’estiment toutefois peu ou pas préoccupés, contre 12 % encore indécis. « Autrement dit, l’énergie n’est plus un poste subi, mais un budget piloté, avec une attente forte d’actions concrètes pour reprendre la main sur sa consommation », résume la marque.

Une sobriété, mais pas au prix du confort

Pour faire face aux factures lors des vagues de froid, 21 % indiquent mettre de l’argent de côté. La posture générale : « anticiper sans paniquer ».

« Dans ce contexte, des solutions plus douces et participatives pourraient faire évoluer les habitudes, à condition d’être expliquées clairement », constate Rothelec. « C’est le principe de l’effacement : les particuliers acceptent volontairement que leur chauffage électrique soit modulé très brièvement lors des pics de consommation, pour soulager le réseau — et éviter d’avoir recours à des mesures plus contraignantes. »

Cependant, «la sobriété a ses limites dès qu’elle touche au confort », expose le fabricant. 22 % se déclarent prêts à réduire la température « si la situation l’exige », alors que 26 % refusent de s’y résoudre. 21 % l’accepteraient « si l’hiver se montre réellement rigoureux » et 31 % « en cas de forte tension sur le réseau ».

