Face au froid, les Français sondés sur leurs factures de chauffage
Publié le 07 janvier 2026, mis à jour le 08 janvier 2026 à 9h12, par Virginie Kroun
Alors que les épisodes neigeux se prolongent le 7 janvier, l’expert du chauffage Rothelec sort une nouvelle étude. Mené en décembre 2025 auprès de 3 128 personnes de 18 ans et plus, ce sondage révèle que 7 Français sur 10 craignent la facture de chauffage.
Plus précisément : 71 % la surveillent, dont 39 % de très près. Un chiffre déjà exposé dans une étude fin décembre, s’expliquant notamment par la fin du bouclier tarifaire.
17 % s’estiment toutefois peu ou pas préoccupés, contre 12 % encore indécis. « Autrement dit, l’énergie n’est plus un poste subi, mais un budget piloté, avec une attente forte d’actions concrètes pour reprendre la main sur sa consommation », résume la marque.
Une sobriété, mais pas au prix du confort
Pour faire face aux factures lors des vagues de froid, 21 % indiquent mettre de l’argent de côté. La posture générale : « anticiper sans paniquer ».
« Dans ce contexte, des solutions plus douces et participatives pourraient faire évoluer les habitudes, à condition d’être expliquées clairement », constate Rothelec. « C’est le principe de l’effacement : les particuliers acceptent volontairement que leur chauffage électrique soit modulé très brièvement lors des pics de consommation, pour soulager le réseau — et éviter d’avoir recours à des mesures plus contraignantes. »
Cependant, «la sobriété a ses limites dès qu’elle touche au confort », expose le fabricant. 22 % se déclarent prêts à réduire la température « si la situation l’exige », alors que 26 % refusent de s’y résoudre. 21 % l’accepteraient « si l’hiver se montre réellement rigoureux » et 31 % « en cas de forte tension sur le réseau ».
→ Envie d’aller plus loin ? Écoutez notre podcast pour décrypter l’actu du BTP en quelques minutes.
Par Virginie Kroun
Les tags associés
Vagues de froid : les Français face au défi du chauffage économique
Face à l’hiver, les Français veulent chauffer sans trop dépenser. Une enquête publiée par Rothelec révèle que, malgré les craintes liées au froid, beaucoup de foyers négligent encore les gestes simples...
DUCO remporte le prix Qualité & Innovation au Warsaw HVAC Expo 2025
Après avoir conquis le public aux Bouwbeurs aux Pays-Bas, DUCO continue sur sa lancée et s'impose une nouvelle fois sur la scène internationale. Lors du Warsaw HVAC Expo 2025, l'un des salons les plus...
Des volets pliants-coulissants de grandes dimensions pour des logements à Reims
Des volets pliants innovants conjuguant sécurité, confort solaire et esthétique pour la réhabilitation de 120 logements à Reims.
80 % des Français prêts à investir dans un chauffage plus écologique (étude)
Les Français seraient-ils prêts à changer leurs habitudes, voire leur mode de chauffage, pour des raisons écologiques ? Rothelec a interrogé plus de 2 000 Français pour le savoir.