Podcast
ConnexionS'abonner
Fermer

Un marchand de sommeil condamné à deux ans de prison avec sursis à Marseille

Partager l'article
Justice

Publié le 07 janvier 2026, mis à jour le 08 janvier 2026 à 9h12, par Raphaël Barrou

Le tribunal correctionnel de Marseille a condamné un marchand de sommeil pour avoir loué une cave insalubre de 9 m², sans fenêtre et remplie de moisissures, à un jeune Tunisien précaire. Il a écopé de deux ans de prison avec sursis et de 20 000 euros d’amende.
©Adobe Stock
©Adobe Stock

Un homme de 67 ans a été condamné à deux ans de prison avec sursis et 20 000 euros d'amende. Selon le tribunal correctionnel de Marseille, il aurait soumis un employé de restauration à des conditions d'hébergement indignes

La victime, un jeune Tunisien très précaire, avait accepté d'être logée dans un local de 9 m2 avec une salle d'eau pour ne pas se retrouver à la rue. « Je ne me sens pas du tout à l'aise dans ce logement mais c'est quand même mieux que le foyer », a-t-il expliqué aux policiers.

Une cave accessible depuis une trappe au niveau du trottoir

 

Le marchand de sommeil avait été dénoncé par des résidents et le syndic d'un immeuble de la rue Curiol, dans le centre dégradé de Marseille. Ils se sont manifestés quand ils ont pris conscience de la mise en location de ce local situé en sous-sol, accessible par un escalier sombre depuis une trappe en fer au niveau du trottoir. 

Le jeune homme réglait chaque mois un loyer de 300 euros dont 20 euros de charges et 40 euros d'électricité. La cave n'avait pas de fenêtre et était envahie de moisissures. Son propriétaire l'a acquis en 2010 pour 15 000 euros en tant que local strictement commercial. « À peine le prix d'une voiture d'occasion mais avec un taux de rentabilité de 25 % », a dénoncé à l'audience Jorge Mendes Constante, avocat de la ville de Marseille, partie civile. 

La société civile immobilière propriétaire du local sanctionnée

 

L'accusé, absent au procès, s'est décrit dans un document remis au tribunal comme dépressif et alcoolique, vivant lui-même dans un logement insalubre dans un immeuble frappé par un arrêté de mise en sécurité. Il se dit agent immobilier, possédant au total neuf logements, ce qui lui rapporte 3 600 euros par mois, et affirme qu'il ignorait l'interdiction de louer ce local. 

En novembre 2024, le local avait finalement été déclaré insalubre par un arrêté préfectoral. Outre les 20 000 euros que l'homme doit payer, sa société civile immobilière, propriétaire de ses biens, a été condamnée à 20 000 euros d'amende avec sursis. Le tribunal a prononcé la confiscation du local avec exécution provisoire.

→ Envie d’aller plus loin ? Écoutez notre podcast pour décrypter l’actu du BTP en quelques minutes.

Par Raphaël Barrou (avec AFP)

Raphaël Barrou
Journaliste - Batiweb

Raphaël Barrou est journaliste à la rédaction de Batiweb. Passionné par le monde du bâtiment et de l’immobilier, il s’intéresse en particulier aux actualités de travaux de rénovation et à l’avenir du secteur de la construction concernant l’utilisation de l’IA et de la robotique.

Voir la page auteur

Les tags associés

Sur le même sujet


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.