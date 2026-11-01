AGENCE QUALITE CONSTRUCTION (AQC)

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Créée en 1982, l’Agence Qualité Construction (AQC) est une association indépendante reconnue d’intérêt général, engagée dans la prévention des désordres et l’amélioration de la qualité des bâtiments. Elle rassemble les principaux acteurs de la filière construction autour d’un objectif commun : favoriser des ouvrages plus durables, performants et fiables.

L’AQC intervient dans plusieurs domaines complémentaires : l’observation des désordres et des pathologies du bâtiment, la prévention des risques liés aux produits et procédés innovants, la diffusion des bonnes pratiques professionnelles et l’accompagnement de la rénovation énergétique.

Pour soutenir les professionnels du secteur, l’Agence Qualité Construction met à disposition plus de 900 ressources techniques, notamment des guides, fiches pratiques, études et retours d’expérience. Ces outils s’adressent aux artisans, entreprises du bâtiment, maîtres d’œuvre, maîtres d’ouvrage et acteurs de la formation.

À travers ses travaux d'observation, ses publications et ses actions de sensibilisation, l’AQC contribue à renforcer la qualité des constructions neuves et rénovées, tout en limitant les risques de malfaçons et de sinistres.