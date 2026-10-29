L’École nationale des ponts et chaussées (ENPC) a désigné une nouvelle présidente à la tête de son département Génie Civil et Construction. Il s'agit d'Anne Chevallier, qui remplace Bernard Vaudeville, à ce poste depuis 27 ans.

Fondée en 1747,l'École nationale des ponts et chaussées (ENPC)est connue pour son département Génie civil et Construction. Le but de ce dernier : former les futurs ingénieurs de la construction selon une approche à la fois technique, scientifique et globale. Cela couvre une diversité de disciplines, de la géotechnique aux infrastructures énergétiques.

Sa gouvernance change, avec l'arrivée à sa tête d'Anne Chevallier, qui a succédé depuis septembre à Bernard Vaudeville, en fonction depuis 1999.

« À travers le partage de mon expérience, je souhaite nourrir l’intérêt des étudiants et des étudiantes pour les métiers de la construction et contribuer à préserver la qualité et la richesse de la formation, tout en l’accompagnant dans son évolution face aux enjeux environnementaux, technologiques et sociaux. Je serai également attentive à promouvoir la place des femmes dans un secteur encore largement masculin », promet la nouvelle présidente du département GCC.

Une double casquette ingénieure-architecte

Ingénieure-architecte de formation, Anne Chevallier a fait ses armes au sein de l'École polytechnique de 2007 à 2012, avant d'en ressortir diplômée en Mécanique des matériaux et des structures et mathématiques appliquées. Elle rejoint en parallèle les bancs de l'ENPC, entre 2010 et 2012, au sein du même département qu'elle dirige aujourd'hui, afin de se spécialiser en structure et architecture, tout en suivant un cursus à l'École d'Architecture de la Ville et des Territoires Paris-Est. Mme Chevallier décroche ensuite un diplôme d'État d'Architecte, Master Architecture, Paysage, Montagne à l'École Nationale Supérieure d'Architecture de Grenoble en 2014.

Avec tout ce bagage académique, l'ingénieure-architecte amorce sa carrière en tant qu'ingénieure structure chez Vinci Construction France, de 2015 à 2018. Elle est depuis associée du bureau d'études et agence d'architecture Kairn en 2018.

« Sa pratique, principalement tournée vers la réhabilitation, lui permet de contribuer à la préservation du patrimoine et à la réduction de l'empreinte carbone de la construction. Elle travaille sur une grande diversité de matériaux : le bois, l’acier, le béton ou encore la pierre massive porteuse. Le nouvel essor de ce matériau naturel dans des projets de construction neuf demande une réflexion passionnante pour mettre en adéquation avec la réalité physique du matériau et les obligations normatives », est-il décrit dans le communiqué de sa nomination. « Ce parcours, qui conjugue formation d'ingénieur et d'architecte et expérience de terrain, nourrit aujourd'hui sa volonté de transmettre son intérêt pour la profession aux nouvelles générations. »

Une double casquette que salue Anthony Briant, directeur de l'ENPC : « Son parcours d'ingénieure et d'architecte, son expérience de terrain et sa connaissance de l'École sont autant d'atouts pour accompagner l'évolution de cette formation face aux transformations majeures que connaît aujourd'hui le secteur de la construction. »

Le département GCC de l'établissement se concentre sur une diversité d'enjeux, axés sur « l'urgence climatique » : artificialisation des sols, biodiversité, sobriété énergétique, émissions carbone, économie circulaire...