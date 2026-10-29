Après les dégradations survenues en marge des manifestations, l’Union Française des Miroitiers mobilise ses entreprises adhérentes pour réparer au plus vite les vitrines endommagées, accompagner les commerçants et les assureurs, et rappeler l’importance de vitrages adaptés.

Au lendemain des violences en marge des manifestations du 17 octobre, les miroitiers de France étaient mobilisés pour réparer les vitrines cassées.



Une mobilisation en urgence pour réparer les vitrines



Afin de réparer rapidement les commerces sinistrés et accompagner les assureurs, l’Union Française des Miroitiers – qui regroupe 113 entreprises adhérentes – propose son expertise, notamment dans le choix de remplacement pour assurer la sécurité des personnes et des biens.



Les membres de l’organisation professionnelle ont notamment réorganisé leurs interventions pour répondre en urgence aux besoins des commerçants sinistrés.



En priorité, les entreprises assurent la mise en sécurité, avec l’évacuation des débris dangereux et l’installation de fermetures provisoires, avant un remplacement rapide des vitrages.



Accélérer les indemnisations



L’Union Française des Miroitiers met également à un guide pratique à disposition des commerçants pour les aider à identifier les démarches à entreprendre après un bris de glace.



Parallèlement, elle précise avoir engagé des échanges avec les représentants du secteur de l’assurance pour accélérer le traitement des devis liés à la sécurisation et à la remise en état.



Alors que de nouvelles manifestations sont encore prévues dans les semaines à venir, les entreprises restent sur le qui-vive.



Des verres résistants et une qualité de pose indispensables



« Les bris de verre spectaculaires que l'on voit à la télévision mettent en lumière une réalité ignorée : une vitrine aux normes et bien posée protège les personnes et les biens. Le verre ne s’improvise pas. Trop de vitrines endommagées ou effondrées révèlent des choix d’épaisseur obsolètes ou des poses défaillantes. Notre rôle est d'accompagner les professionnels et les assureurs pour que chaque reconstruction soit synonyme de mise en conformité et de sécurité durable », explique Alexandre Costa, président de l’Union Française des Miroitiers.



L’organisation professionnelle rappelle que les vitrages résistants sont classés selon la norme « NF EN 356 », de P1A à P5A pour le vandalisme, et de P6B à P8B pour l’effraction. « L’épaisseur du verre est facteur important de résistance » et « le verre feuilleté, constitué de plusieurs feuilles assemblées par des films intercalaires, maintient les fragments en place après un bris et retarde une intrusion », précise-t-elle.



Par ailleurs, des films de sécurité peuvent être également installés.



Enfin, l'Union Française des Miroitiers souligne que la pose joue également un rôle déterminant dans la résistance d’un vitrage, avec la qualité du support, du cadre et de la fixation. Concernant les règles techniques, c’est la NF DTU 39 qui encadre le dimensionnement et la mise en œuvre des vitrages.

