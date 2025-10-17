Pour obtenir une information de la part de la marque « AGGLOLUX-CBL », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

AGGLOLUX-CBL : Fabricant liège depuis 1929

AGGLOLUX-CBL, située à Soustons, est une société familiale créée en 1929. Nous sommes au service des particuliers et des professionnels pour toute étude et recherche de produits nouveaux.

Notre spécialité est le liège, notre savoir-faire est reconnu depuis des décennies. Nous fabriquons du liège aggloméré en panneaux et en rouleaux ainsi que d’autres produits, tels que le liège isolation expansé, les panneaux en vrac et le liège de décoration pour les murs et les sols. Nous élaborons également des produits design en liège et des objets de décoration destinés à vos lieux de vie.

Nous vous garantissons la qualité et l’efficacité de notre travail et vous assurons un résultat en adéquation avec vos attentes.

L’entreprise AGGLOLUX-CBL est située dans les Landes et intervient dans toute la France et l’Europe pour la fabrication de liège et de joints d’étanchéité.

Les avantages du liège :

Quand le liège est aggloméré, il garde toutes ses qualités et ne détériore pas avec le temps. Il a donc une très longue longévité.

Il supporte l’humidité sans se déformer ni pourrir, de même il résiste très bien au feu. Le liège peut donc être utilisé dans n’importe quel climat ou environnement.

Il attire très peu les insectes, parasites et rongeurs et n’a donc pas besoin d’être traité.

C’est un très bon isolant thermique, grâce à sa composition aérée et recouverte de cellulose qui laisse passer l’air tout en gardant une certaine stabilité de température.

Le liège est également utilisé dans l’isolation acoustique. Il absorbe la réverbération du son ainsi que les vibrations.

C’est un matériau polyvalent : il permet l’isolation du toit, des combles, des planchers, des murs intérieurs et extérieurs, des cloisons et peut même servir de revêtement de sol.

Le liège permet une isolation écologique, car sa récolte ne nécessite pas d’abattre d’arbre et ne nuit pas non plus à leur croissance, car l’écorce se renouvelle. Ce qui permet de limiter la déforestation.

Le savoir-faire d’AGGLOLUX CBL :

HABITAT :

Liège Aggloméré : Le liège aggloméré, en plaque ou en rouleau, à usage multiple, est un matériau recyclé et recyclable.

Parquets et Dalles : Pour des intérieurs chaleureux et naturels, les planchers et dalles en liège sont des solutions idéales et pratiques. AGGLOLUX-CBL est distributeur de la marque WICANDERS, référence en la matière.

Granulés : Utilisés en remplissage et projection, les granulés de liège sont recyclés et recyclables.

Liège Expansé : Nos lièges expansés sont idéaux pour tout travaux d'isolation phoniques et thermiques, 100% naturels, et par ailleurs faciles à travailler et à poser.

DESIGN DÉCO LOISIR :

Design : Spécialisées dans le sur-mesure, nos équipes donnent vie à des pièces de design tout aussi uniques que splendides.

Déco : Du plus simple produit d'usage au remaniement complet d'une pièce, le liège, ce matériaux naturel et chaleureux, est votre allé pour la décoration d'intérieure.

Loisirs : D'intérieur ou d'extérieur, nos matériaux naturels vous accompagnent dans vos loisirs.

INDUSTRIE :

Plaques en liège aggloméré caoutchouc : Le liège aggloméré caoutchouc est un produit technique antivibratile utilisé pour les joints, les calages, et l'isolation acoustique.

Bandes : Nos bandes adhésives et à volant de scie sont d'une grande qualité, et assurent à votre outillage un rendement optimal.

Joints : Fabrication de liège élastomère, Joints industriels, Joints pour le gaz, Joints automobiles et Joints hydrocarbures.

Plots

BIEN-ÊTRE :