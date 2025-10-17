AGIDIS - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « AGIDIS », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

AGIDIS : Distributeur officiel en France de Smartlift, robot de pose, palonnier à ventouses et chariots électriques. Spécialiste de la vente matériel de pose de vitrage, verre, panneaux sandwich.

Dans notre catalogue produit, retrouvez des palonniers à ventouses pour le travail du verre sur votre chantier ! Ces équipements facilitent l'installation du vitrage.

Nos chariots à palonniers à ventouses vous permettront de déplacer le verre, le vitrage sur votre chantier, en intérieur ou en extérieur grâce à nos différents modèles de Smartlift.

Légers et compacts, il est possible d'utiliser le robot de vitrage dans une maison, un immeuble, et même sur vos chantiers extérieurs ! Nos robots de pose répondent parfaitement aux besoins des installateurs de vitrine, réparateurs de vitrage, menuisiers, façadiers, aux poseurs de fenêtre...

La capacité de charge varie selon les modèles, entre 200 à 1000 kg, et peuvent atteindre, en hauteur, 4 400 mm.

Avoir un SmartLift vous permettra de travailler plus rapidement et en toute sécurité. Réduisez au minimum le risque de blessures causées par le levage de charges lourdes et bénéficiez d'une réduction de 50% du temps d'installation du verre.

Dans les projets de grande hauteur, vous réaliserez des économies considérables par rapport à l’utilisation d’une grande grue à l’extérieur du bâtiment. Installez simplement de l'intérieur et optimisez la logistique en plaçant le verre à chaque étage lors de la construction initiale.

Les SmartLift sont contrôlés entièrement (chaîne d'approvisionnement et les processus d'assemblage). Cela permet d'avoir de la flexibilité, la rapidité nécessaires pour agir rapidement et répondre aux demandes spécifiques de nos clients.

Nous croyons que le travail acharné et les nouvelles idées combinées peuvent stimuler la technologie et améliorer la façon dont les gens travaillent. L'entreprise SmartLift est engagée à révolutionner la manière dont le verre est installé en fabriquant les meilleurs robots de vitrage de l'industrie.

C’est pourquoi SmartLift est considéré comme le choix sûr par les professionnels du monde entier.

Nous vendons nos robots de pose dans toute la France !

Le savoir-faire d’AGIDIS :