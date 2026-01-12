Face à l’explosion des data centers, gourmands en eau et en énergie, Certivea met à jour ses certifications HQE pour encadrer leur impact environnemental. L’organisme mise sur des critères renforcés pour guider les acteurs vers une exploitation plus responsable des infrastructures numériques.

Certivea révèle des leviers d'action pour une exploitation plus durable des sites et infrastructures numériques. L'organisme spécialisé dans les infrastructures et bâtiments tertiaires sur les enjeux de durabilité a annoncé des exigences à ses certifications HQE (Haute qualité environnementale).

Dans le collimateur de Certivea : les data centers, qui consomment beaucoup d'eau et dont l'impact risque de s'amplifier avec « l’essor de la cryptomonnaie, l’accélération de l’intelligence artificielle et la croissance exponentielle des échanges numériques ». Ils consomment à eux seuls la moitié de l'eau utilisée par un pays comme le Royaume-Uni.

Des critères adaptés pour prendre en compte la QAI ou encore la qualité de l'eau

Selon Certivea, les certifications HQE permettent aux acteurs de gérer les impacts environnementaux de leurs bâtiments de la conception à l'exploitation.

Dans les détails, Certivea annonce que ses critères ont aussi été adaptés pour prendre en compte la qualité de l’air intérieur, la qualité de l’eau et l’exposition aux ondes électromagnétiques dans les espaces occupés en continu par des salariés. De même, pour les exigences de confort acoustique et visuel, les grilles d'évaluation diffèrent entre les zones occupées, par rapport à celles qui ne le sont pas.

L'organisme identifie aussi les systèmes de refroidissement et l'optimisation des consommations d'énergie comme des enjeux majeurs pour les entreprises, qui ont internalisé leur data center.

Certivea dit vouloir aider à « une gestion globale et plus raisonnée » des bâtiments

« Le développement des data centers, pour répondre à la flambée des usages du numérique, a un impact environnemental que plus personne ne doit ignorer », avance François Jallot, président de Certivea.

« Les référentiels de certifications HQE guident la conception et l’exploitation plus durable des cadres bâtis avec une prise en compte à 360° de l’impact environnemental, sanitaire et sociétal d’un bâtiment. En y introduisant des niveaux d’exigences dédiés aux data centers, nous aidons les acteurs à s’engager dans une gestion globale et plus raisonnée de ces structures. »

Par Raphaël Barrou