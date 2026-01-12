Objectif 10 millions d’euros pour moderniser le campus, créer un Learning Center et deux instituts dédiés à la construction bas carbone et à l’IA.

L’ESTP engage une nouvelle étape de son développement en lançant une campagne de levée de fonds de 10 millions d’euros. Baptisée « Inspirer la relève. Bâtir l’avenir », la campagne doit notamment permettre d’achever la transformation du campus historique de Cachan engagée en janvier 2025 et de créer deux instituts consacrés à des enjeux majeurs de la construction, de la décarbonation et de l’intelligence artificielle.

« Nous voulons faire de notre campus historique bien plus qu’un lieu d’enseignement : un écosystème inspirant où se rencontrent formation, recherche, innovation et qualité de vie, au service de la transition écologique et de la ville de demain », a déclaré Joël Cuny, directeur général de l’ESTP.

Une campagne pour moderniser le campus historique

Le projet s’organise autour de trois axes. Le premier concerne l’évolution de l’expérience étudiante et l’amélioration des conditions de vie et de travail sur le campus. Le deuxième porte sur le renforcement des activités de recherche et d’innovation, afin de développer des réponses aux enjeux environnementaux du secteur de la construction et d’accompagner l’évolution des métiers et des territoires. Le troisième fait de la transition écologique un élément central de la pédagogie, en transformant le campus de Cachan, ouvert en 1904, en site d’expérimentation des pratiques de construction bas carbone.

Lancée en ce mois de janvier 2026, la campagne s’inscrit dans le plan de financement global du projet « Campus Cachan 2028 », dont une première phase a été engagée début 2025 grâce à des fonds propres, des emprunts et au soutien de partenaires institutionnels.

Elle permettra de financer :

- Le dernier bâtiment du projet, un Learning Center de 1 600 m², qui sera le nouveau cœur battant du campus nouvelle version, pensé comme un centre d’accueil et de service pour les étudiants. Ce volet inclut également la réorganisation des circulations internes du campus, avec une priorité donnée aux mobilités douces, ainsi que l’aménagement de 10 000 m² d’espaces verts (17,5 % des fonds collectés) ;

- La création de deux instituts dédiés à la transformation des pratiques métier et de la recherche applicative : l’Institut de la décarbonation de la construction (IDC), dédié à la recherche appliquée et aux solutions bas carbone (37,5 % des fonds collectés) et l’Institut de l’intelligence artificielle pour la construction (IIAC), premier centre académique français entièrement consacré à l’IA appliquée au secteur (32,5 % des fonds collectés) ;

- Un espace dédié aux rencontres et animations internationales (12,5 % des fonds collectés)

Des livraisons prévues en 2026 et 2027

Les travaux de la nouvelle phase du projet doivent débuter en juin 2026 pour une livraison attendue fin 2027, tandis que les bâtiments de la première phase, financée par un investissement de 40 millions d’euros, seront livrés à partir de novembre 2026.

Avec près de 50 000 diplômés depuis sa création et plus de 1 000 nouveaux diplômés chaque année, dont 700 ingénieurs, l’ESTP est l’un des principaux établissements français formant des spécialistes de la construction, des infrastructures, de l’aménagement, de l’immobilier et de l’efficacité énergétique.

→ Envie d’aller plus loin ? Écoutez notre podcast pour décrypter l’actu du BTP en quelques minutes.

Par Nils Buchsbaum