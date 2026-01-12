Jusqu'au 19 janvier, les PME et startups peuvent s'inscrire au programme GreenTech Innovations. Un concours permettant aux lauréats de décrocher un label et une reconnaissance de l'intérêt de leurs projets permettant la mise en place de la transition écologique.

Derniers jours pour s'inscrire à un Appel à manifestation d’intérêt (AMI) lancé par les ministères de la Transition écologique, de l’Aménagement du territoire, des Transports, de la Ville et du Logement. Greentech Innovations, c'est un programme d'accompagnement et de labellisation, un concours qui s'adresse aux PME et aux startups.

Des solutions pour la mise en place de la transition écologique

L'AMI est porté par l’Ecolab, le laboratoire de l’innovation au service de la transition écologique au sein du Commissariat général au développement durable (CGDD). Selon le site de Greentech innovations, les projets doivent présenter une solution pour la mise en place de la transition écologique dans l'une des catégories suivantes :

Alimentation et agriculture durables

Bâtiment et ville durables

Décarbonation de l’industrie

Eau, biodiversité et biomimétisme

Économie circulaire

Énergies renouvelables et décarbonées

Innovations maritimes et écosystèmes marins

Mobilité durable

Prévention des risques anthropiques

Santé-Environnement

Numérique éco-responsable

Finance durable & RSE

Les lauréats mis à l'honneur à l'occasion d'un Meet'up annuel

Selon le ministère de la Transition écologique, les lauréats de GreenTech Innovation bénéficent « d’un accès privilégié aux administrations et opérateurs publics, pour tester, expérimenter et déployer les solutions ». Les PME et startups récompensées gagnent aussi en notoriété à l'occasion du Meet'up GreenTech, « vitrine annuelle de l’innovation au service de la transition écologique ».

Parmi les critères retenus par le jury, figurent entre autres : la maturité de la solution ; l'adéquation de la solution avec les politiques publiques de transition écologique et leurs priorités ; le potentiel de contribution de la solution à la transition écologique ; la démarche d’écoconception de la solution ; le caractère innovant de la solution ; le potentiel économique et de création de valeur de la solution ; l'adéquation de la solution au marché voire la capacité de l’entreprise à développer la solution.

En 2025, une trentaine de lauréats avaient été récompensés dans le cadre du GreenTech Innovations. Un « Meet'up » s'était ensuite tenu en octobre à la Station F, à Paris, en présence de nombreux investisseurs et représentants de grandes entreprises.

Par Raphaël Barrou