Un programme de labellisation de startups et PME pour la transition écologique
Publié le 12 janvier 2026, mis à jour le 13 janvier 2026 à 9h54, par Raphaël Barrou
Derniers jours pour s'inscrire à un Appel à manifestation d’intérêt (AMI) lancé par les ministères de la Transition écologique, de l’Aménagement du territoire, des Transports, de la Ville et du Logement. Greentech Innovations, c'est un programme d'accompagnement et de labellisation, un concours qui s'adresse aux PME et aux startups.
Des solutions pour la mise en place de la transition écologique
L'AMI est porté par l’Ecolab, le laboratoire de l’innovation au service de la transition écologique au sein du Commissariat général au développement durable (CGDD). Selon le site de Greentech innovations, les projets doivent présenter une solution pour la mise en place de la transition écologique dans l'une des catégories suivantes :
- Alimentation et agriculture durables
- Bâtiment et ville durables
- Décarbonation de l’industrie
- Eau, biodiversité et biomimétisme
- Économie circulaire
- Énergies renouvelables et décarbonées
- Innovations maritimes et écosystèmes marins
- Mobilité durable
- Prévention des risques anthropiques
- Santé-Environnement
- Numérique éco-responsable
- Finance durable & RSE
Les lauréats mis à l'honneur à l'occasion d'un Meet'up annuel
Selon le ministère de la Transition écologique, les lauréats de GreenTech Innovation bénéficent « d’un accès privilégié aux administrations et opérateurs publics, pour tester, expérimenter et déployer les solutions ». Les PME et startups récompensées gagnent aussi en notoriété à l'occasion du Meet'up GreenTech, « vitrine annuelle de l’innovation au service de la transition écologique ».
Parmi les critères retenus par le jury, figurent entre autres : la maturité de la solution ; l'adéquation de la solution avec les politiques publiques de transition écologique et leurs priorités ; le potentiel de contribution de la solution à la transition écologique ; la démarche d’écoconception de la solution ; le caractère innovant de la solution ; le potentiel économique et de création de valeur de la solution ; l'adéquation de la solution au marché voire la capacité de l’entreprise à développer la solution.
En 2025, une trentaine de lauréats avaient été récompensés dans le cadre du GreenTech Innovations. Un « Meet'up » s'était ensuite tenu en octobre à la Station F, à Paris, en présence de nombreux investisseurs et représentants de grandes entreprises.
→ Envie d’aller plus loin ? Écoutez notre podcast pour décrypter l’actu du BTP en quelques minutes.
Par Raphaël Barrou
Les tags associés
CEE : le gouvernement souhaite augmenter l’enveloppe de 27 % en 2026
Lors d’une audition devant l’Assemblée nationale, Monique Barbut, ministre de la Transition écologique et de la Biodiversité, a annoncé une augmentation de 27 % de l'enveloppe allouée aux certificats d’économies...
Sebico lance sa stratégie « Impact 2030 » pour un développement durable et responsable
À l’aube de son centenaire, Sebico, entreprise familiale française spécialisée dans les solutions d’assainissement non collectif et la gestion durable des eaux de pluie, franchit une étape décisive de...
La maison individuelle face aux enjeux de la construction durable
Les défis climatiques, énergétiques et sociétaux se font de plus en plus importants. Ainsi la maison individuelle se doit-elle d'évoluer afin de s’adapter aux nouvelles attentes des habitants et aux exigences...
L’ESTP lance une levée de fonds pour moderniser son campus de Cachan
Objectif 10 millions d’euros pour moderniser le campus, créer un Learning Center et deux instituts dédiés à la construction bas carbone et à l’IA.