AIR TECHNOLOGIES - Batiweb

AIR TECHNOLOGIES
02540 Fontenelle en Brie
France
Spécialiste de la distribution de l’air, Air Technologies conçoit et fabrique des gaines métalliques perforées à haute induction.
Solution devenue incontournable dans les installations HVAC depuis quelques années, Air Technologies accompagne les professionnels, Maîtres d’ouvrages et installateurs dans leurs projets, de la conception à la réalisation, en fonction de leurs contraintes et des performances escomptées.
Grâce à une équipe commerciale présente sur toute la France ainsi qu’à l’étranger et à un bureau d’étude interne, Air Technologies vous apporte une solution sur-mesure pour un résultat optimum.
Unique fabricant français, Air Technologies est né de l’association de deux professionnels du secteur depuis 20 ans, Ludovic Boulanger et Guillaume Védy. Leur expertise dans le dimensionnement et le calcul des gaines perforées permet à Air Technologies de proposer deux solutions innovantes et adaptées aux contraintes des professionnels.
Le savoir-faire d’AIR TECHNOLOGIES :
DIFFUSEUR :
- à haute induction
- La Diffusion traditionnelle
- Gamme de gaines métalliques perforées à haute induction utilisant une technique de soufflage conventionnelle, la DIFFUSION vise à trouver le meilleur compromis en termes de rapport qualité / prix de l’installation.
- La DIFFUSION de l’air est assurée par nos gaines métalliques dont les perforations sont adaptées à la technique traditionnelle de diffusion.
PULSEUR VOLUMETRIQUE :
- simple ou multifonction
- La Pulsion 2.0
- Gamme sur mesure de gaines métalliques perforées à haute induction, technologie de pointe et novatrice dans le monde des installations HVAC qui offre une homogénéité de températures dans le local traité permettant donc d’optimiser les coûts énergétiques.
- Le principe de PULSION est obtenu grâce à une matrice particulière des perforations réalisées sur les gaines…