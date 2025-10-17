AIRTEC SUPPLY - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « AIRTEC SUPPLY », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Airtec Supply importe et distribue en France et en Europe des gammes d’équipements innovants, sélectionnées et adaptées pour les professionnels de la maintenance des systèmes de chauffage, ventilation, climatisation et réfrigération.

Mais aussi, du matériel didactique innovant destiné à la formation.

Distributeur agrée de nombreuses marques réputées outre atlantique, malheureusement méconnues en Europe, c’est avec grande fierté, qu’Airtec Supply souhaite promouvoir, mettre en avant et défendre les produits et les valeurs de nos partenaires fabricants tels que :

Imanifold : Fabricant Américain d’outils de mesures, d’analyses.

: Fabricant Américain d’outils de mesures, d’analyses. Accutools : Fabricant Américain d’outils de mesures de précision.

: Fabricant Américain d’outils de mesures de précision. Speedclean : Fabricant Américain d’outils spécialisés dans la maintenance.

Mais également des gammes d’outils et d’appareils de mesures de renommée mondiale, fabriqués en France ainsi qu’en Europe, Russie et Asie et ce, pour la mise en oeuvre et la maintenance de vos installations.

Notre SAV, ainsi que les pièces détachées de nos partenaires sont gérés et traités depuis la France.

Forte de son expérience de plus de 20 ans dans le domaine HVAC / HVAC-R, l’équipe d ‘Airtec Supply, vous conseille et vous oriente sur les outils adaptés à votre activité et à vos besoins.

Plus qu'un fournisseur de matériel !

Airtec Supply, offre un réel partenariat au travers de conseils, démonstrations, mais encore de formations et bien sûr d’échanges.

Airtec Supply propose de présenter l’efficacité et la technicité de ses produits, dans votre entreprise, chez vos clients et bien sûr dans nos locaux. Qu’elles soient sur vos sites, en nos locaux, ou distancielles, nos formations, techniques sont dispensées par des spécialistes de terrain, qui utilisent au quotidien notre sélection d’outils.

Aussi Airtec Supply propose, en partenariat avec Airwell Academy, des formations techniques habilitantes et certifiantes utilisant bon nombre de nos produits.

