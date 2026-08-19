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AKI 2000 - Batiweb

AKI 2000

3 rue Maye Lane
65420 IBOS
France
Site web de la marque

Aki 2000 est une entreprise implantée à Ibos, dans les Hautes-Pyrénées, spécialisée dans l’étanchéité et les matériaux de construction. Depuis 1972, elle accompagne les particuliers et les professionnels dans la réalisation de leurs projets de construction, de rénovation et de protection des bâtiments.

L’entreprise propose des solutions adaptées aux problématiques d’étanchéité, d’humidité et de traitement des bois. Son activité couvre également la vente et la pose de revêtements de sols et de murs, notamment des revêtements de sols industriels.

Aki 2000 intervient aussi dans le domaine des produits en béton ainsi que dans la fabrication et le négoce de produits et semi-produits en caoutchouc. Grâce à son expérience, l’entreprise conseille ses clients afin de sélectionner les matériaux et les techniques correspondant aux besoins de chaque chantier.

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