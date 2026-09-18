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À Montpellier, l'école Soulages est le fruit d'une réhabilitation du patrimoine

Patrimoine
Publié le 18 septembre 2026 à 17h00, mis à jour le 10 août 2026 à 15h06, par Raphaël Barrou
Ancien couvent des Ursulines, le bâtiment au cœur du centre historique de Montpellier a été transformé en école maternelle et primaire.
©TECHNAL - Photographe Séverin Malaud - Agences NAS Architecture ; Grenier Thomas Architecte et Laurent Dufoix - Batiweb
©TECHNAL - Photographe Séverin Malaud - Agences NAS Architecture ; Grenier Thomas Architecte et Laurent Dufoix

À Montpellier, un édifice datant du XVIIème siècle s'offre une deuxième jeunesse. L'ancienne annexe du Conservatoire régional de musique, précédemment couvent des Ursulines, a été réhabilitée pour accueillir l'école Pierre et Colette Soulages. Réalisés juste en face de la cathédrale Saint-Pierre, les aménagements ont été menés par les agences NAS Architecture (mandataire), Grenier Thomas Architecte (Associée) et Laurent Dufoix (Patrimoine). 

Après une inauguration pour la rentrée 2024-2025, le chantier reçoit fin 2025 le prix national décerné par l'association Architectes et maîtres d'ouvrage (AMO) pour la plus belle métamorphose

Un puit de lumière avec des ouvertures en aluminium

 

Neuf classes maternelle et élémentaires composent désormais les lieux, en plus d'un dortoir et de deux salles multimédias. Particularité de l'établissement : la salle d'activité et la salle de motricité sont respectivement situés dans l'ancienne chapelle et son ancien blacon. En plus d'un restaurant scolaire et de locaux administratifs, un nouveau parvis, une nouvelle cour sur deux niveaux et un patio ont aussi vu le jour. 

©TECHNAL - Photographe Séverin Malaud - Agences NAS Architecture ; Grenier Thomas Architecte et Laurent Dufoix

« Nous avons cherché à épurer l'ensemble en travaillant sur la soustraction. L'enjeu était de retrouver l'âme du lieu, de revenir à l’essentiel après les transformations successives. La recréation du patio s'inscrit dans cette démarche », explique Hadrien Balaud de Saint Jean, architecte de l’agence NAS Architecture. « Il est une ancienne trace d’une cour de l’hôtel particulier d’origine et en fait renaître la mémoire. »

Dans un communiqué de presse, l'entreprise Technal explique que ses ouvertures en aluminium ont contribué à créer un puit de lumière dans ce patio. Au total, la rénovation aurait nécessité près de 100 m2 de murs-rideaux Tental, mis en œuvre par l'aluminier agréé Technal Labastere 34. Pour ce chantier à fort enjeu de préservation du patrimoine du centre historique de Montpellier, la marque affirme avoir pu collaborer avec les Architectes des bâtiments de France

En début d'année, l'école a aussi reçu un prix de l'architecture aluminium Technal dans la catégorie « réhabiliter bâtiment ». 

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Raphaël Barrou
Journaliste - Batiweb

Raphaël Barrou est journaliste à la rédaction de Batiweb. Passionné par le monde du bâtiment et de l’immobilier, il s’intéresse en particulier aux actualités de travaux de rénovation et à l’avenir du secteur de la construction concernant l’utilisation de l’IA et de la robotique.

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