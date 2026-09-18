Le ministère de la Ville et du Logement dévoile le nom des 12 communes lauréates de l’appel à candidatures « Bien lotis », visant à transformer les quartiers pavillonnaires.

En avril dernier, un appel à candidatures était lancé par le ministère de la Ville et du Logement dans le cadre du programme national « Bien lotis ».



L’objectif : accompagner la transformation des quartiers pavillonnaires qui font parfois face à de nombreux défis, entre vieillissement du bâti et de la population, précarité énergétique, faible présence de services et commerces, dépendance à la voiture et nécessaire adaptation au changement climatique.



32 collectivités avaient répondu à cet appel à candidatures et un jury national a ensuite retenu 12 lauréats.



La direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages souhaite ainsi aider les collectivités dans le cadre de ce programme jusqu’à fin 2028 et trouver des solutions concrètes adaptées aux besoins locaux et susceptibles d’être reproduites dans d’autres territoires.



À noter que parmi les partenaires de ce programme, on retrouve l’Ademe, l’AMF, l’Anah, l’ANCT, le Cerema, ou encore le CNOA.



Les 12 lauréats ont été répartis en trois catégories : collectivités rurales, collectivités péri-urbaines et collectivités métropolitaines. Ils seront guidés par des experts et une attention particulière sera portée à la co-construction des projets avec les habitants.



Entre vieillissement de la population et exposition aux risques naturels, de nombreux défis



Parmi les lauréats de la catégorie « collectivités rurales », on retrouve le quartier des Haut-Cambes, à Cambes (33), constitué de plusieurs lotissements et isolé du centre-bourg. L’objectif : reconnecter le quartier grâce à des alternatives à la voiture individuelle et créer de nouveaux espaces publics.



En Loire-Atlantique, on retrouve le quartier Chêne Bonnet et Maison verte dans la commune de Corsept. À proximité immédiate de l’estuaire de la Loire, ce site est soumis au recul du trait de côte et exposé aux risques d’inondation et de submersion marine. La loi Littoral s’y applique. Le projet vise notamment à créer de nouveaux logements.



Dans la Sarthe, la commune de Souligné-sous-Ballon fait face au vieillissement de la population et à l’inadaptation des logements.



Les enjeux liés à la densification



Dans le Puy-de-Dôme, le quartier Le Clos sur la commune du Crest présente un enjeu lié à son relief contraignant (pentes jusqu’à 35 %) et à des problèmes de densification.



Parmi les « collectivités péri-urbaines », le quartier de La Croix de Mounié, à Saint-Drézéry (34) est soumis à une forte pression foncière et connaît des difficultés liées à des réseaux d’eaux et d’assainissement déficients.



Dans la Loire, le jury a retenu deux communes (Roche-la-Molière et Chambon-Feugerolles) pour la mutation d’anciennes cités minières. Le projet porte sur la rénovation énergétique des bâtiments et la création d’espaces publics dans le respect de la qualité architecturale et patrimoniale.



À Saint-Sulpice-la-Pointe, non loin de Toulouse, un quartier a été retenu en raison de sa fragilité socio-économique, un parc de logements vieillissant et des espaces publics dominés par le stationnement automobile. L’objectif : améliorer le cadre de vie des habitants en les faisant participer au projet.



Deux autres communes rejoignent également les lauréats de cette catégorie : Pomponne en Seine-et-Marne et La Chevrolière en Loire-Atlantique.



Enfin, trois villes lauréates sont classées parmi les « collectivités métropolitaines ». Il s’agit du quartier du Hameau à Clichy-sous-Bois (93), le quartier Hartmann / La Houssière à Saint-Étienne-du-Rouvray (76) – classé comme Quartier Prioritaire de la Politique de la Ville (QPV), et le quartier du Charlaix sur la commune de Meylan (38). Ce dernier, constitué de lotissements de maisons individuelles est exposé aux glissements de terrain, crues et risque inondation.