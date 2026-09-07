Eiffage Construction et Eiffage Énergie Systèmes remportent plusieurs lots au CHU d'Angers et le contrat du futur centre hospitalier d'Avallon.

Double victoire pour Eiffage dans la construction et la rénovation des infrastructures de santé. Le groupe a remporté, par l'intermédiaire de ses filiales Eiffage Construction et Eiffage Énergie systèmes, plusieurs lots pour le nouveau plateau médico-technique du CHU d'Angers et le contrat pour le nouveau centre hospitalier d'Avallon.

Des livraisons prévues pour 2028 et 2029

Dans le détail, Eiffage Construction a été retenu pour la réalisation du macro-lot gros œuvre, clos couvert et second œuvre de la première phase du projet Convergences du CHU d'Angers. Dans le même temps, Eiffage Énergie systèmes s'est vu confier les lots ventilation, électricité courants forts et courants faibles. Le groupe signe ainsi pour 109 millions d'euros de contrats qui concerneront, entre autres, les blocs opératoires, les urgences ou encore l'imagerie. Les travaux, débutés en juillet dernier, devraient durer jusqu'en 2029.

Du côté d'Avallon, c'est Eiffage Construction qui a été désigné mandataire du groupement pour la conception-réalisation du futur centre hospitalier. Groupement qui comprend aussi BSA Architecte, les bureaux d'études Edeis, Ingénieurs associés et Amstein + Walthert, ainsi que le paysagiste Rocher Rouge. Le tout pour un contrat de 23,5 millions d'euros en ce qui concerne Eiffage.

L'établissement se veut pionnier dans l'application des normes RE2020 et de faible impact environnemental, en utilisant un béton bas carbone et de isolants biosourcés. Les travaux devraient avoir lieu entre le T1 2027 et fin 2028.