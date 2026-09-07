Podcast
ConnexionS'abonner
Fermer

Eiffage remporte deux marchés dans des établissements de santé

Construction
Publié le 07 septembre 2026 à 8h30, mis à jour le 07 septembre 2026 à 16h48, par Raphaël Barrou
Eiffage Construction et Eiffage Énergie Systèmes remportent plusieurs lots au CHU d'Angers et le contrat du futur centre hospitalier d'Avallon.
©AIA Architectes - Batiweb
©AIA Architectes

Double victoire pour Eiffage dans la construction et la rénovation des infrastructures de santé. Le groupe a remporté, par l'intermédiaire de ses filiales Eiffage Construction et Eiffage Énergie systèmes, plusieurs lots pour le nouveau plateau médico-technique du CHU d'Angers et le contrat pour le nouveau centre hospitalier d'Avallon

Des livraisons prévues pour 2028 et 2029

 

Dans le détail, Eiffage Construction a été retenu pour la réalisation du macro-lot gros œuvre, clos couvert et second œuvre de la première phase du projet Convergences du CHU d'Angers. Dans le même temps, Eiffage Énergie systèmes s'est vu confier les lots ventilation, électricité courants forts et courants faibles. Le groupe signe ainsi pour 109 millions d'euros de contrats qui concerneront, entre autres, les blocs opératoires, les urgences ou encore l'imagerie. Les travaux, débutés en juillet dernier, devraient durer jusqu'en 2029. 

Du côté d'Avallon, c'est Eiffage Construction qui a été désigné mandataire du groupement pour la conception-réalisation du futur centre hospitalier. Groupement qui comprend aussi BSA Architecte, les bureaux d'études Edeis, Ingénieurs associés et Amstein + Walthert, ainsi que le paysagiste Rocher Rouge. Le tout pour un contrat de 23,5 millions d'euros en ce qui concerne Eiffage. 

L'établissement se veut pionnier dans l'application des normes RE2020 et de faible impact environnemental, en utilisant un béton bas carbone et de isolants biosourcés. Les travaux devraient avoir lieu entre le T1 2027 et fin 2028. 

 

Newsletter

Ne manquez plus l’actualité du bâtiment !

Inscrivez-vous à la newsletter pour recevoir directement dans votre boîte mail les dernières actus du BTP

Je m’abonne gratuitement →
Raphaël Barrou
Journaliste - Batiweb

Raphaël Barrou est journaliste à la rédaction de Batiweb. Passionné par le monde du bâtiment et de l’immobilier, il s’intéresse en particulier aux actualités de travaux de rénovation et à l’avenir du secteur de la construction concernant l’utilisation de l’IA et de la robotique.

Les tags associés

Sur le même sujet


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.