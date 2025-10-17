AKZO NOBEL POWDER COATINGS - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « AKZO NOBEL POWDER COATINGS », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

AKZONOBEL est une entreprise passionnée par la peinture. La fabrication des peintures et des revêtements suscite de la fierté. Notre expertise dans ce métier fait de nous la référence en matière de couleur et de protection depuis 1792.

Nos marques de renommée mondiale – notamment Dulux, International, Sikkens et Interpon – ont la confiance de clients dans le monde entier.

Notre siège social est aux Pays-Bas. Nous opérons dans plus de 150 pays et employons 34 500 collaborateurs de talent qui ont à cœur de proposer des produits et des services très performants pour répondre aux attentes des clients.

En tant qu'experts dans la fabrication de revêtements, il y a de fortes chances que vous ne soyez qu'à quelques mètres de l'un de nos produits. Actifs dans plus de 150 pays, nous visons à devenir le leader mondial de l'industrie. C'est ce que vous attendez de l'entreprise de peinture la plus durable, qui invente l'avenir depuis plus de deux siècles.

En France, nos peintures ont plus de 150 ans d’histoire. La France est parmi les 10 plus importants pays pour AKZONOBEL avec près de 1500 collaborateurs qui œuvrent au quotidien pour servir nos clients.

Nos 9 entités légales opèrent sur le marché français des peintures et revêtements avec des marques à forte notoriété comme Dulux Valentine à destination des consommateurs, Sikkens à destination des professionnels du bâtiment, Interpon sur le marché des peintures en poudre, Sikkens, Lesonal et Dynacoat sur le marché de la réparation automobile et International sur le marché marine, anticorrosion et yachting.

Le savoir-faire de AKZONOBEL :