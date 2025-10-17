AL ALAMIA FOR INSULATION ROCKAL - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « AL ALAMIA FOR INSULATION ROCKAL », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Al Alamia pour l'isolation ROCKAL Co. est l'un des principaux producteurs égyptiens de matériaux d'isolation pour le bâtiment. ROCKAL propose des produits d'isolation fiables et efficaces pour les entreprises de construction, les entrepreneurs en Égypte, dans le Golfe et en Europe

ROCKAL a été fondée en 2003 et a depuis accumulé une expérience considérable dans la fabrication, l'importation et l'exportation de matériaux de construction isolants et est considérée comme le premier producteur et fournisseur de matériaux de construction isolants. En plus de développer et de promouvoir des matériaux et des systèmes qui minimisent les pertes d'énergie dans le secteur industriel et les services publics.

Avec une expérience de plus de 20 ans dans le secteur de l'isolation par nos fondateurs et 15 ans d'expérience en tant que fabricants et distributeurs de différents matériaux d'isolation, nous avons une bonne vue d'ensemble des besoins et des exigences du marché que, grâce à des années d'expérience, nous avons réussi à fournir avec une efficacité maximale.

ROCKAL est fier d'offrir des technologies de fabrication de pointe qui soutiennent la révolution de la construction et les mégaprojets partout dans le monde et qui reflètent également le prix.

ROCKAL propose une large gamme de matériaux d'isolation et des solutions fiables qui permettent de faire le meilleur choix pour le projet, tant en termes de prix que de qualité.

Nous nous soucions de notre environnement, de l'efficacité énergétique des bâtiments et de la réduction des coûts d'exploitation et de construction ainsi que de notre consommation d'énergie dans les usines ROCKAL.

Nous apprécions de voir notre production accréditée et conforme aux normes européennes, américaines et internationales, et de présenter ROCKAL en tant que marque mondiale.

Le savoir-faire d’AL ALAMIA FOR INSULATION ROCKAL :