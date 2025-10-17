ALADDIN CONCEPT - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « ALADDIN CONCEPT », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Aladdin est une entreprise familiale depuis plus d’une décennie. Nous sommes le seul fabricant français spécialisé uniquement en abris de piscines télescopiques sans rail au sol, en conformité avec la norme AFNOR NF P 90-309.

En perpétuelle évolution, Aladdin a acquis sa renommée avec ses abris piscine agréés par le Laboratoire National d’Essai : résistance aux chocs et pressions (impacts latéraux, charge verticale, matériaux utilisés…), toujours soucieuse de la sécurité et de la réglementation en vigueur. Notre rigueur et notre exigence de la perfection nous ont amenés à maîtriser entièrement la fabrication de nos produits dans notre usine de plus de 5 000m2. Satisfaire nos clients est une recherche permanente qui nous permet d’évoluer, de créer, d’innover et de proposer aujourd’hui une gamme complète et personnalisée de différents types d’abris de piscine qui font notre notoriété, toujours dans l’air du temps.

Notre devise : confort, esthétisme et technicité.