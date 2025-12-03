Un campus emblématique dédié à l’innovation

Le Campus 42 Paris se réinvente : AR Studio d’Architectures signe une extension innovante mêlant pédagogie disruptive et architecture audacieuse.

Objectif majeur : doubler la capacité d’accueil

Le site passe de 3 600 m² à 9 025 m², grâce à :

Une extension du socle,

La création de cinq niveaux supplémentaires,

Et une reconfiguration totale des usages.

L’établissement peut désormais accueillir 1 400 postes de travail (contre 900 auparavant) et propose :

Un amphithéâtre,

Une salle de sport,

Un studio d’enregistrement audio/vidéo,

Un pôle restauration,

Des espaces de détente intérieurs et extérieurs.

Une superstructure métallique iconique

Érigée en surélévation sur 18 mètres, la nouvelle structure se distingue par :

Une enveloppe en tôle perforée blanche,

Des façades vivantes selon l’heure et la lumière,

Plusieurs toitures-terrasses accessibles et végétalisées,

Un jeu subtil de volumes apportant légèreté et finesse.

©11h45

Un campus en symbiose avec la ville

Le nouveau bâtiment fonctionne avec deux bâtiments voisins aménagés en dortoirs (projet NOC42 – Réinventer Paris) offrant 650 lits sur 5 125 m². Ensemble, ils composent un véritable campus urbain, pensé dès l’appel à projets de 2015.

Une démarche architecturale frugale et responsable

42 Paris illustre une approche frugale : faire plus avec moins.

Principes clés :

Valorisation de l’existant,

Extension raisonnée,

Optimisation des usages grâce à la chronotopie d’une école ouverte 24/7,

Lutte contre le sous-usage des équipements éducatifs,

Matériaux cohérents avec le bâti initial,

Maîtrise des apports solaires,

Végétalisation généreuse.

La frugalité devient ici un levier d’innovation, d’inventivité et d’efficacité environnementale.

S’inscrire dans l’histoire du lieu

Le site est marqué par une histoire riche :

Vâtiment d’origine construit en 1962,

Ancien terrain lié aux fortifications de Paris,

Implantation de l’unique école de plein air de Paris dans les années 1920,

Premier bâtiment de l’école 42 inauguré en 2013, sur le bastion n°42.

Une superstructure au service du "déjà-là"

Pour doubler la capacité sans augmenter l’empreinte au sol, AR Studio a :

Conservé le corps principal, en retirant les éléments non essentiels.

Ajouté 4 volumes en socle et deux circulations verticales (escaliers type Chambord).

Construit un bâtiment-pont en métal de 5 niveaux, reposant sur une poutre de 42 mètres.

Libéré un 3e étage offrant un véritable balcon sur la ville.

©11h45

Une dentelle métallique blanche en façade

L’enveloppe, fusion de l’existant noir et de la nouvelle tôle blanche, propose :

Une trame carrée de 1,17 m,

De larges baies vitrées (2,34 x 2,34 m),

Des variations de transparence selon la météo,

Une protection thermique naturelle – essentielle avec 1 400 ordinateurs en fonctionnement permanent.

La façade fait écho aux bâtiments NOC42 pour une harmonie architecturale d’ensemble.

Des usages enrichis et une nature omniprésente

Conforme aux orientations du PLU de Paris, le projet intègre :

Toitures-jardins,

Espaces de détente extérieurs,

Zones expérimentales,

Un « bosquet méditatif » pour s’isoler du rythme continu de l’école.

Le bâtiment-pont crée un cocon acoustique à l’abri du boulevard Bessières.

Des aménagements intérieurs pensés pour le bien-être

Collaboration artistique avec Nicolas Laugero Lasserre et plusieurs street-artists.

Escaliers transformés en parcours artistiques immersifs.

Plateaux ouverts sans couloirs.

Alcôves intimistes en périphérie.

Traitement acoustique par laine de bois et revêtements textiles.

Identités chromatiques par niveau : rouge, vert, bleu.

AR Studio d’Architectures

Créée en 2010 par Adrien Raoul, l’agence réunit 9 collaborateurs et se distingue par :

Une approche transdisciplinaire,

Une expertise fine des réglementations,

Une capacité à transformer des sites complexes,

Une vision contextuelle valorisant l’usage et le « Genius loci ».

Réalisations marquantes :

Campus NOC42 – Réinventer Paris,

Transformation d’un immeuble des années 1930 (5 600 m²),

Études urbaines pour l’association Matrice, l’ANRU, l’ANCT, la CDC…

L’agence revendique une architecture sociale, poétique et durable, tournée vers les usagers, les habitants et la ville.