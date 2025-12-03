Podcast
EDYCEM et CUB Architecture : un chantier exemplaire en béton bas carbone

Publié le 03 décembre 2025, mis à jour le 03 décembre 2025 à 16h31, par Batiweb Rédaction

CUB Architecture mise sur la RSE avec une extension bas carbone utilisant les bétons VITALISS® d’EDYCEM, réduisant d’au moins 50 % les émissions de CO2.
©Eric OLEJNIK
©Eric OLEJNIK

255 m³ de béton bas carbone VITALISS® mis en œuvre entre avril et juin 2025

Les travaux, réalisés par l’entreprise de maçonnerie BUCIOL, ont mobilisé trois formulations de béton à faible empreinte carbone :

•    35 m³ de béton de propreté et de fondations – Score A+ | → -57 % de CO2
•    170 m³ de béton de planchers intermédiaires et bas – Score A | → -50 % de CO2
•    50 m³ de voiles intérieurs et extérieurs – béton autoplaçant ONDALISS® Score C | → -20 % de CO2

Ces voiles constituent le socle du bâtiment, visible en façade grâce à leurs lasures contrastant avec le bardage bois pré-grisé.

Au total : environ 25 tonnes de CO2 économisées, selon le fascicule FD P18-483-2.

La proximité de la centrale EDYCEM de Vertou (à moins de 7 km) contribue également à cette réduction de l’empreinte carbone du chantier.

Une extension de 500 m² au service du confort et de l’organisation

Cette extension fait passer la surface des bureaux de 310 m² à 820 m².

L’objectif : créer de nouveaux espaces de réunion, favoriser la concentration, accueillir les collaborateurs nomades de l’agence de Sèvremoine (49) ainsi qu’un locataire au R+1.

Le défi architectural reposait sur la capacité à intégrer un nouveau volume dans un ensemble existant fort, marqué par :

  • un bardage sinusoïdal gold champagne,
  • une volumétrie singulière articulée autour d’un patio.

Le nouveau bâtiment s’harmonise grâce à un bardage bois claire-voie pré-grisé, en façade et en sur-toiture.

Livraison prévue : premier semestre 2026.

©CUB Architecture

©CUB Architecture

Un accompagnement technique décisif de l’équipe prescription EDYCEM

→ Une démarche collaborative dès la phase projet

« Nous souhaitions utiliser des bétons à empreinte carbone réduite. La relation de confiance avec BUCIOL et l’accompagnement d’EDYCEM ont été déterminants. Nous avons travaillé ensemble pour trouver les formulations les plus adaptées. » Elise BARGAIN, Chargée d’études environnementales, CUB Architecture

Une fois les besoins identifiés, EDYCEM a fourni un dossier d’études complet, intégrant :

  • caractéristiques techniques,
  • données économiques,
  • indicateurs environnementaux,
  • analyse du cycle de vie (ACV) du bâtiment.

Une valeur ajoutée majeure pour optimiser la performance environnementale dès la conception.

→ Recommandation spécifique : les bétons autoplaçants pour les voiles

« Nous avons préconisé l’usage de bétons autoplaçants pour garantir un parement soigné malgré les contraintes de réservations et le ferraillage dense. » Pierre-Edouard DENIS, Responsable prescription EDYCEM Bretagne, Pays de la Loire

Des bétons performants, fiables et adaptés aux contraintes chantier

BUCIOL avait déjà expérimenté les bétons VITALISS® sur un précédent chantier.

« Les bétons VITALISS® A+ et C offrent la même résistance et durabilité qu’un béton avec plus de clinker. Seule l’organisation chantier doit être adaptée au temps de séchage parfois plus long. Sur ce chantier, aucune incidence. » Pascal ÉNARD, dirigeant BUCIOL et Président du Pôle Gros Œuvre FFB Loire-Atlantique

Les conditions météo favorables ont permis un temps de prise optimal, sans impact sur le planning.

