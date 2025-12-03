La FFB Artisans lance un cycle de formation à l'IA
Publié le 03 décembre 2025, mis à jour le 03 décembre 2025 à 17h06, par Raphaël Barrou
« Aujourd’hui, l’IA est intéressante. Demain, elle deviendra indispensable. » Pour Eslem Jemoui, dirigeant de JV RENOV, entreprise de menuiserie à Romainville, la formation des métiers du bâtiment à l'intelligence artificielle est déjà incontournable.
Alors que la technologie s'infiltre dans un nombre croissant d'entreprises, la FFB Artisans a lancé un cycle de formation intitulé : L’IA au service des artisans du Bâtiment. « Nous voulons donner à chaque artisan les moyens de maîtriser ces outils, plutôt que de subir la révolution numérique », argumente la Fédération.
« Je gagne en efficacité », témoigne Eslem Jemoui
« Avant, certaines tâches me prenaient beaucoup de temps : recherches techniques, mémoires, devis… Grâce à la formation, je gagne en efficacité et en précision », témoigne Eslem Jemoui, qui a bénéficié de la formation.
Ce membre du groupe jeunes dirigeants de la FFB Artisans se montre enthousiaste à l'idée de donner une place de plus en plus importante à l'IA dans son entreprise. « Je compte former mes collaborateurs et, à terme, recruter une personne spécialisée en IA. Les entreprises qui prendront ce train en marche seront celles qui resteront compétitives demain. »
« Accompagner cette évolution est une priorité », selon la FFB
Ces formations s'adressent en particulier aux petites entreprises du Bâtiment. Selon la FFB, ces sessions visent à « rendre l’IA accessible, utile et concrète ». Les participants apprennent à automatiser certaines tâches administratives, rédiger plus vite leurs documents techniques, affiner leurs devis ou encore mieux valoriser leurs réalisations en ligne.
Pour la FFB Artisans, « accompagner cette évolution est une priorité ». La Fédération estime que l'arrivée de l'IA dans le secteur représente une révolution telle qu'elle pourrait être comparée à celle du smartphone il y a des années.
