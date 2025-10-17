ALBOND - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « ALBOND », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Albond Industrie et Commerce de l'Aluminium Inc a été créée en 2002 par la famille Peker, qui a plus de 60 ans d'études et d'expérience dans l'utilisation de panneaux composites en matière d'identité d'entreprise (CID), et son principal domaine d'activité est la production et la commercialisation de panneaux composites en aluminium.

Poursuivant ses activités au sein du corps de Kemah Group, Albond Aluminium Industry and Trade Inc. Depuis sa création jusqu'en 2004, il a été le distributeur national de panneaux composites en aluminium.

Albond Aluminium Industry and Trade Inc. a commencé la production en mai 2005 avec une ligne de production de panneaux composites de classe B2 et une capacité annuelle de 1.750.000 m2 dans ses propres installations de production.

De par l'importance qu'elle attache à la qualité depuis sa création, elle a pris sa place parmi les marques recherchées notamment dans le domaine de l'export et a connu une croissance rapide.

Albond Aluminium Industry and Trade Inc., qui poursuit avec succès sa production de panneaux composites dans une zone fermée de 30 000 m2, dans son nouveau bâtiment d'usine, dont la construction a été achevée à Çorlu, Tekirdağ en 2010. Elle a augmenté sa capacité de production de 7 500 000 m2 par an avec 4 lignes de production de panneaux composites et s'est imposée comme le leader du secteur en produisant dans les classes d'inflammabilité A2, B1 et B2.

Albond Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş., dont la seule activité est la production de panneaux composites, a l'opportunité de produire le premier panneau composite de 2 mètres de large en Turquie avec son investissement de 4ème ligne.

En plus de ses lignes de panneaux composites, elle a complété son investissement dans l'unité de production intégrée en investissant dans une ligne de peinture de bobines d'aluminium d'une capacité annuelle de 20 000 tonnes et un produit de technologie de pointe, la ligne de production de peinture établie dans ses propres installations avec la coopération de les géants mondiaux de la Peinture, et aussi en investissant dans des lignes de Refendage et de Coupe à Longueur en complément de l'Aluminium Peint.

Albond peut produire dans la gamme d'épaisseur de 2 mm à 6 mm, des longueurs allant jusqu'à 1000 mm - 1250 mm - 1500 mm - 2000 mm. En dehors de cela, il peut également répondre à vos demandes dans différentes largeurs. Albond est en mesure de produire des solutions à vos demandes dans les meilleurs délais avec 4 lignes de production de panneaux composites dont une ligne de production A2.

Le savoir-faire d’Albond :