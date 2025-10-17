ALFI TECHNOLOGIES - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « ALFI TECHNOLOGIES », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Spécialisé dans l’ingénierie et la fabrication de lignes de manutention et solutions de production automatisée, le groupe ALFI Technologies a développé un savoir-faire unique sur les marchés :

De l’intralogistique (centres logistiques et de messageries, industries papetière, aéronautique et pneumatique)

Des matériaux de construction (solutions de production pour la terre cuite, le béton, les isolants et les matériaux complexés),E

En 2010, le groupe Materials Technologies est créé sous l’impulsion de Yann JAUBERT. Il regroupe alors deux sociétés dont il est le P-DG, Adler Technologies et Fimec Technologies, afin d’exploiter les nombreuses synergies entre les sociétés et de renforcer leur position d’industriels de référence en France et à l’international.

En 2013, le groupe poursuit son développement avec l’acquisition de CHAUDRONNERIE SAVOYARDE, spécialiste de la conception et de la fabrication de moules pour presses et éléments préfabriqués en béton à démoulage immédiat ou différé.

En 2015, le groupe acquiert ACC Technologies dont l’expertise en conception et fabrication d’équipements pour la production de laine minérale pour l’isolation complète l’offre du groupe sur ce marché.

En 2017, le groupe devient ALFI Technologies et fédère toutes ses filiales sous cette marque pour refléter sa nouvelle stratégie.

Le groupe consacre 5% de son chiffre d’affaires à une politique d’innovation ambitieuse et exploite le meilleur de la mécatronique, de l’automation et de la robotique pour des solutions axées sur :

l’optimisation de la performance de ses clients,

la réduction de l’impact environnemental des lignes de production,

l’amélioration des méthodes et des conditions de travail.

ALFI Technologies s’appuie sur ces trois axes de R&D pour contribuer de façon concrète à la conception de l’industrie du futur et au développement de la ville durable.

Le savoir-faire du groupe ALFI Technologies :