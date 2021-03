Algeco, leader mondial de la construction modulaire, propose des solutions standards ou sur mesure principalement à la location mais aussi à la vente, pour des entreprises de tous les secteurs ainsi que pour les collectivités locales. Ils conçoivent des bâtiments intelligents pour vivre travailler et apprendre.

Algeco a depuis des années initié le virage vers des constructions modernes associées à des prestations d’avant-garde. Chaque mission est accompagnée d’une vision précise des besoins de nos clients.

Le sur mesure a remplacé le standard. L’inventivité a supplanté la conformité.

Ces idées neuves au service de vos ambitions s’expriment à travers 3 gammes de solutions modulaires ayant chacune une vocation attitrée.

Origin, priorité à la simplicité et à la fonctionnalité

Vous bénéficiez de solutions particulièrement simples à mettre en place, quel que soit votre besoin. Vous offrez à vos collaborateurs des conditions de travail de qualité, dans le respect des normes et réglementations en vigueur, notamment en matière de sécurité et de protection des personnes. À l’origine du succès de vos constructions modulaires, il y a toujours une solution Algeco !

Advance, un sommet d’ingéniosité pour vos espaces

Tout a été pensé pour votre confort, votre bien-être et votre sécurité. Chaque construction modulaire est une vraie performance en matière de conception, chaque solution de la gamme présente une longueur d’avance en termes d’ingéniosité, de rapidité de mise en place et de fonctionnalité. Profitez de l’excellence Algeco !

Progress, le haut de gamme modulaire.

Ces réalisations renferment tout ce que vous attendez d’une construction modulaire… et bien plus encore ! Ces solutions conjuguent prouesses architecturales et innovations au service d’un confort et d’un bien-être inégalés dans l’univers de ce type de bâtiment. Plus qu’un progrès, cette gamme est une véritable prouesse.