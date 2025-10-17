Pour obtenir une information de la part de la marque « ALLIA », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Allia est une société française spécialisée dans la fabrication d'équipements de salles de bains en céramique et matériaux de synthèse. Allia a par la suite élargi son activité aux mobiliers afin d'offrir des solutions complètes pour l'aménagement de la salle de bains.

Vasques, lavabos, baignoires, receveurs, W.C. et meubles conjuguent noblesse des matériaux, fonctionnalité et esthétique.

En quête permanente d'innovation, Allia apporte un soin tout particulier au choix des matériaux (Marbrex® et Varicor® sont brevetés).