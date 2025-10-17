Pour obtenir une information de la part de la marque « ALLPLAN France », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

ALLPLAN est un fournisseur européen leader de solutions ouvertes pour le Building Information Modeling (BIM).

Depuis plus de 50 ans, nous soutenons le secteur du Bâtiment par notre gamme de logiciels de pointe et contribuons ainsi fortement à la numérisation du secteur du bâtiment : par des innovations et dans le respect de vos exigences – avec la meilleure qualité « made in Germany ».

Allplan est un logiciel de conception assistée par ordinateur développé par le groupe Nemetschek initialement pour leur propre besoin. À l'origine, le logiciel était un outil interne au cabinet d'architecture et d'ingénierie Nemetschek à Munich.

Avec nos solutions logicielles intégrées, nous participons largement au façonnement de la conception, de la construction et de l'exploitation des ouvrages de demain.

En tant que point de communication central, ALLPLAN réunit tous les participants d'un ouvrage et les met en réseau de façon productive.

Notre objectif : assister nos clients dans la réalisation d'ouvrages meilleurs pour une vie meilleure.

Architectes, ingénieurs, facility managers, maîtres d’ouvrage et entreprises de construction : nos solutions intégrées permettent à l’ensemble de la branche AEC de coopérer avec une précision, une flexibilité et une efficacité inégalées.

Le savoir-faire de ALLPLAN :