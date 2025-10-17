NEMETSCHEK - Batiweb

ConnexionS'abonner
NEMETSCHEK

Konrad-Zuse-Platz 1
81829 München
Allemagne
Depuis plus d'un demi-siècle, le groupe NEMETSCHEK fait avancer avec succès la numérisation de l'industrie AEC/O.

Le groupe NEMETSCHEK est un précurseur de la transformation numérique dans l'industrie AEC/O et couvre l'ensemble du cycle de vie des projets de construction et d'infrastructure.

Avec des solutions logicielles intelligentes, nous conduisons nos clients vers l'avenir de la numérisation.

Nous conduisons la transformation numérique dans l'industrie de l'architecture, de l'ingénierie, de la construction et de l'exploitation en donnant à tous les utilisateurs les moyens d'agir à chaque phase du cycle de vie du bâtiment avec les meilleures solutions logicielles de leur catégorie.

Nous sommes un défenseur des normes ouvertes de l'industrie et de l'OPEN BIM pour garantir que nos clients sont toujours en mesure d'utiliser les meilleures solutions logicielles pour leurs besoins individuels.

Notre structure unique donne à nos marques la liberté entrepreneuriale de développer des solutions innovantes et axées sur le client, avec l'avantage supplémentaire de la collaboration croisée et du partage des connaissances pour les meilleurs outils de leur catégorie.

Le savoir-faire de NEMETSCHEK :

  • Aéroports, chemins de fer et ports
  • Bureaux, bâtiments commerciaux et hôtels
  • Les établissements d'enseignement
  • Bâtiments résidentiels
  • Soins de santé
  • Infrastructure : ponts et tunnels
  • Design d'intérieur
  • Aménagement paysager
  • Installations sportives
  • Bâtiments durables
  • Installations culturelles et construction de scènes
  • Médias et divertissement
