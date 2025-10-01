Pour obtenir une information de la part de la marque « ALOBEES », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Alobees est un logiciel web et mobile de suivi de chantier 100% français qui permet aux entreprises du BTP de garder une visibilité claire sur leurs chantiers, de la planification à la paie.

L’outil centralise toutes les informations relatives à vos chantiers, garantissant un accès à ces données en temps réel.

Les fonctionnalités d’Alobees :

planning en temps réel via l'application mobile accessible en vue hebdomadaire, mensuelle et trimestrielle

via l'application mobile accessible en planning de charge avec calcul automatique du taux d’occupation pour anticiper les sous-charges ou surcharges d’employés,

pour anticiper les sous-charges ou surcharges d’employés, feuilles d’heures digitales avec pointage journalier par les ouvriers ou chef d’équipe,

gestion des absences, congés, intempéries, maladie, etc.

récupération et calcul des variables de paie automatique en conformité avec les réglementations et conventions du secteur BTP,

gestion des tâches/ouvrages avec ventilations des heures estimées/réalisées pour un meilleur suivi de l’avancement,

communication centralisée : photos/vidéos, messages, documents (devis, plans, rapports…),

digitalisation complète des documents de terrain : rapports d’intervention, PV de réception, formulaires de sécurité…

Les points forts d’Alobees :

Expert du planning de chantier

Logiciel 100% adapté aux spécificités du BTP

Prise en main rapide

Interface simple et intuitive

Accessible où que vous soyez (smartphone, ordinateur et tablette)

Support client 100% humain gratuit et illimité

Connexion facile avec vos logiciels de devis/facture

Stockage illimité et traçabilité sécurisée de toutes vos données

Automatisations à la demande

Avec Alobees, vous gardez le contrôle sur vos chantiers, anticipez les imprévus, et améliorez la collaboration entre vos équipes. Résultat : moins d’erreurs, moins de pertes de temps, et une entreprise plus rentable et plus organisée.

Aujourd’hui, plus de 1 500 entreprises du BTP utilisent déjà Alobees au quotidien pour organiser leurs chantiers et piloter leurs équipes. De la TPE spécialisée à la PME multi-agences, toutes font le même constat : avec Alobees, la gestion est plus fluide, les informations mieux centralisées et la communication entre le bureau et le terrain grandement simplifiée.

Les utilisateurs mettent en avant :

La simplicité de prise en main , même pour des équipes peu habituées aux outils numériques

, même pour des équipes peu habituées aux outils numériques La fluidité de communication entre le terrain et le bureau

entre le terrain et le bureau Le gain de temps significatif dans la préparation de la paie et le suivi administratif

dans la préparation de la paie et le suivi administratif La visibilité en temps réel sur l’avancement des chantiers et l’occupation des équipes

Avec une note moyenne de satisfaction client de 4,8/5, Alobees se distingue par la qualité de son accompagnement humain et l’évolution constante de ses fonctionnalités pour répondre aux besoins réels du terrain.