ALOBEES
75012 Paris
France
Alobees est un logiciel web et mobile de suivi de chantier 100% français qui permet aux entreprises du BTP de garder une visibilité claire sur leurs chantiers, de la planification à la paie.
L’outil centralise toutes les informations relatives à vos chantiers, garantissant un accès à ces données en temps réel.
Les fonctionnalités d’Alobees :
- planning en temps réel via l'application mobile accessible en vue hebdomadaire, mensuelle et trimestrielle
- planning de charge avec calcul automatique du taux d’occupation pour anticiper les sous-charges ou surcharges d’employés,
- feuilles d’heures digitales avec pointage journalier par les ouvriers ou chef d’équipe,
- gestion des absences, congés, intempéries, maladie, etc.
- récupération et calcul des variables de paie automatique en conformité avec les réglementations et conventions du secteur BTP,
- gestion des tâches/ouvrages avec ventilations des heures estimées/réalisées pour un meilleur suivi de l’avancement,
- communication centralisée : photos/vidéos, messages, documents (devis, plans, rapports…),
- digitalisation complète des documents de terrain : rapports d’intervention, PV de réception, formulaires de sécurité…
Les points forts d’Alobees :
- Expert du planning de chantier
- Logiciel 100% adapté aux spécificités du BTP
- Prise en main rapide
- Interface simple et intuitive
- Accessible où que vous soyez (smartphone, ordinateur et tablette)
- Support client 100% humain gratuit et illimité
- Connexion facile avec vos logiciels de devis/facture
- Stockage illimité et traçabilité sécurisée de toutes vos données
- Automatisations à la demande
Avec Alobees, vous gardez le contrôle sur vos chantiers, anticipez les imprévus, et améliorez la collaboration entre vos équipes. Résultat : moins d’erreurs, moins de pertes de temps, et une entreprise plus rentable et plus organisée.
Aujourd’hui, plus de 1 500 entreprises du BTP utilisent déjà Alobees au quotidien pour organiser leurs chantiers et piloter leurs équipes. De la TPE spécialisée à la PME multi-agences, toutes font le même constat : avec Alobees, la gestion est plus fluide, les informations mieux centralisées et la communication entre le bureau et le terrain grandement simplifiée.
Les utilisateurs mettent en avant :
- La simplicité de prise en main, même pour des équipes peu habituées aux outils numériques
- La fluidité de communication entre le terrain et le bureau
- Le gain de temps significatif dans la préparation de la paie et le suivi administratif
- La visibilité en temps réel sur l’avancement des chantiers et l’occupation des équipes
Avec une note moyenne de satisfaction client de 4,8/5, Alobees se distingue par la qualité de son accompagnement humain et l’évolution constante de ses fonctionnalités pour répondre aux besoins réels du terrain.