ALPAC : Les experts Précadre, spécialisés par vocation

Spécialisation et adaptation sont nos mots clés.

Depuis 40 ans, chez ALPAC, nous mettons notre savoir-faire au service du confort et du bien-être de votre bâtiment grâce à notre précadre thermo-isolant pour fenêtre intégrant tous types d’occultations (volet roulants, persiennes, brise soleil, et store) et pour porte, en ITE comme en ITI. PRESYSTEM® est le premier précadre thermo-isolant conçu intégralement en polystyrène.

Au fil des années, notre développement se fait au gré des exigences de performances des différents marchés (Européen mais aussi Asiatique). C’est pourquoi aujourd’hui, après des années de collaboration avec le CSTB, nous proposons l’unique précadre sous avis technique présent sur le marché Français. Ecoute, connaissance, et expérience…

Nous adaptons notre savoir-faire à chaque projet : qu’il s’agisse d’architectes, des bureaux d’études, d’entreprises générales, d’artisans menuisiers, des façadiers, ou encore des fabricants, nous mettons en place une véritable collaboration sûre, fiable, et flexible dans le but d’apporter une solution sur mesure. La promotion d’une culture énergétique est au cœur de notre engagement pour projeter et construire dans le futur.

ALPAC propose des solutions personnalisées et adaptées aux exigences de chaque chantier. La société assure l’assistance technique et conceptuelle nécessaire pour optimiser les coûts et les solutions.

Le précadre ALPAC arrive sur le chantier déjà prêt pour le montage. Il y aura toujours l’équipe ALPAC qui accompagnera l’entreprise de pose pour le démarrage chantier.

Nous livrons dans des délais brefs ou planifiés, en fonction des différentes phases de réalisations sur le chantier.

Nous offrons une assistance qui débute par la conception du produit qui doit répondre aux exigences du chantier et se poursuit par l’assistance en phase d’exécution des différentes étapes du chantier.

