ALPHA COUPE - Batiweb

ALPHA COUPE est une entreprise familiale française, spécialiste de l'outil coupant depuis plus de 25 ans.

Avec nos deux marques ALPHA COUPE, orientée industrie, et A-Techno, à destination de la maintenance et bâtiment, nous proposons une large gamme d'outils coupants, allant des forets pour métaux, tarauds main et machine et filières aux outils pour le travail du béton, du bois ou encore de la céramique, afin de répondre à tous les besoins de vos clients utilisateurs.

Couvrant tous les métiers de l'industrie et du bâtiment, nos experts techniques sauront vous conseiller dans le choix de l'outil coupant adapté à l'utilisation souhaitée.

Notre service est basé sur l'expertise et la réactivité grâce à la disponibilité produit et un service de livraison express sous 24h.

Créée en 1994, la société ALPHA COUPE est basée à Schweighouse sur Moder, en Alsace, à 20 km au nord de Strasbourg et à 25 km de la frontière allemande. Nous sommes spécialisés dans le domaine des outils coupants et notamment forets, tarauds, filières, alésoirs et filets rapportés pour l'industrie principalement, la maintenance et le bâtiment.

Grâce à sa réactivité, la qualité de ses produits et la disponibilité envers ses clients, ALPHA COUPE est depuis 1994 un acteur principal sur le marché des outils coupants en France et à l'international.

Nous mettons en effet à votre disposition nos 2 marques propres adaptées aux différents besoins de vos métiers, ALPHA COUPE et A-TECHNO, au travers de notre réseau de distribution.

Que vous soyez sous-traitant mécanique, automobile, naval, aéronautique ou que vous travailliez dans un service de maintenance, dans le bâtiment, nous nous efforçons de vous satisfaire en vous proposant des outils avec un rapport qualité/prix sans égal.

Le savoir-faire d’ALPHA COUPE :