Laurent Bihry nommé président de l'UNICEM Grand Est

L'UNICEM Grand Est a nommé Laurent Bihry à sa présidence. Spécialisé dans la filière béton granulats, il a dirigé la branche Entreprises Engagées de l'UNICEM au niveau régional depuis 2022.

On connait le successeur de Renaud Fiedler à la tête de l’Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction (UNICEM) Grand Est.

La fédération régionale des industries extractives et des matériaux de construction a désigné Laurent Bihry à sa présidence à l'issue de son assemblée générale qui a eu lieu à Sainte-Croix-aux-Mines (Haut-Rhin).

Directeur de la filière béton granulats chez Holcim

L’UNICEM fédère les entreprises qui produisent les matériaux minéraux essentiels à la construction et aux travaux publics. Elle s’appuie sur deux syndicats adhérents : le Syndicat national du béton prêt à l’emploi (SNBPE) et l’Union nationale des producteurs de granulats (UNPG). Au total, l'union représente 937 entreprises adhérentes et 3 279 sites.

M. Bihry, 54 ans, a débuté sa carrière dans le groupe Origny après l'obtention d'un Bachelor en chimie de l'université de Nottingham. Il s'est ensuite spécialisé en devenant directeur de la filière béton granulats chez Holcim. Il a aussi dirigé UNICEM Entreprises Engagées au niveau régional au cours des trois dernières années.

L'UNICEM Grand Est veut insister sur « une transition durable »

« Je porte, dans un contexte de plus en plus exigeant, une ambition simple : faire reconnaître l’utilité sociétale de nos matériaux, la valeur technique et économique de leurs usages, ainsi que les efforts environnementaux qui accompagnent leur production », a déclaré le principal intéressé.

« Portée par une dynamique d’innovation sans précédent, l’industrie des carrières et matériaux de construction poursuit sa transformation. Elle s’adapte aux exigences de sobriété, tout en diversifiant ses applications pour renforcer la résilience des constructions face au changement climatique. C’est à ces conditions que notre filière consolidera son acceptabilité au sein des territoires de la région. »

À travers cette nomination, l'UNICEM Grand Est espère réaffirmer « son engagement en faveur d’une transition durable, tout en valorisant l’innovation et le savoir-faire de ses adhérents ».

Par Raphaël Barrou