Le budget prévisionnel des infrastructures des JO Alpes 2030 atteint 1,4 milliard d'euros, dont 800 millions d’euros publics.

Une étape décisive vient d’être franchie dans la préparation des JO 2030, avec la validation du coût des futurs ouvrages olympiques. La Solideo (Société de livraison des ouvrages olympiques), a arrêté jeudi 4 décembre lors d'un conseil d'administration de l'établissement public, un budget prévisionnel de 1,4 milliard d’euros pour les infrastructures.

La Solideo, dont le siège est installé à Marseille, est dirigée en alternance par les présidents des deux régions hôtes des Jeux olympiques et paralympiques de 2030 dans les Alpes : Renaud Muselier (Provence-Alpes-Côte d’Azur) et Fabrice Pannekoucke (Auvergne–Rhône-Alpes). Son conseil d’administration réunit l’État, les collectivités régionales, des élus, des représentants du mouvement sportif ainsi que des acteurs sociaux et économiques.

Son schéma prévisionnel détaille « la liste de la quarantaine d'ouvrages » répartis sur quatre sites, a indiqué à l’AFP Damien Robert, directeur général exécutif de la Solideo 2030.

800 millions d'euros d'investissements publics

Sur le budget total, la part publique sera de 800 millions d’euros, dont 587 millions assurés par l’État et les deux régions. Le solde reviendra aux autres collectivités, qu’il s’agisse des villes ou des départements. À cette enveloppe s’ajoutent 80 millions « dédiés aux compléments de programme (et éventuelles modifications ou opération nouvelle) et à l'innovation », indique le communiqué. Parallèlement, environ 500 millions d’euros seront mobilisés par des acteurs privés, en majorité des promoteurs immobiliers.

La Solideo précise que son schéma « sera complété dans les prochains mois par l'adoption de la "maquette” ». Ce second document « définira, pour chaque équipement, le montant des concours publics et leur répartition entre financeurs ».

Renaud Muselier, président de la Solideo Alpes 2030, s’est félicité de cette avancée, soulignant dans le communiqué : « Nous avons un budget pour l'année cruciale 2026 et un schéma des ouvrages qui témoigne de l'engagement de l'ensemble des acteurs pour construire un héritage durable au service de nos territoires ».

À titre de repère, pour les Jeux de Paris 2024, l’apport public inscrit dans la « maquette » initiale de la Solideo atteignait 1,41 milliard d’euros, un montant qui s’expliquait par un programme bien plus vaste, comprenant 70 ouvrages au total.

Par ailleurs, en novembre dernier, la Solideo 2024 a indiqué avoir reversé 126 millions d’euros à l’Étatet aux collectivités; une fois les Jeux de Paris achevés.

Autre acteur clé des Alpes 2030, le Comité d’organisation (Cojop) a vu son budget pluriannuel validé en octobre dernier, s’élevant à 2,1 milliards d’euros, avec 75 % de financements provenant du secteur privé.

Par Nils Buchsbaum