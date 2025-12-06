Dans le secteur du BTP, 88 % des clients consultent les avis en ligne avant de prendre une décision. La visibilité en ligne est un levier incontournable pour attirer de nouveaux clients, valoriser son savoir-faire et développer son chiffre d’affaires. Votre présence sur Internet est votre nouvelle vitrine. Dans un secteur aussi concurrentiel, la marge de manœuvre demeure faible. Surtout que les études ont montré que 65 % des utilisateurs de Google ne cliquent pas en dehors des trois premiers résultats lors d’une recherche. Découvrez les clés afin de construire et de déployer une présence digitale efficace.

Les piliers d’une stratégie digitale performante dans le bâtiment

Un site web professionnel et optimisé

Votre site Internet est votre vitrine digitale 24h/24. Il doit être clair, moderne et pensé pour convertir les internautes en futurs clients.

Afin de vous démarquer de vos concurrents et de remonter dans le haut des propositions des moteurs de recherche, voici les éléments essentiels à ne pas négliger :

Une présentation claire de vos services et de vos réalisations. Il est fortement recommandé d’y ajouter des photos avant/après ainsi que des témoignages.

et de vos réalisations. Il est fortement recommandé d’y ajouter des photos avant/après ainsi que des témoignages. Un formulaire de contact simple et visible pour encourager les demandes de devis

pour encourager les demandes de devis Une optimisation SEO locale pour améliorer votre visibilité dans les recherches des moteurs de recherche. Cela passe notamment par l’optimisation du contenu, avec par exemple l’utilisation de mots-clés comme « plombier à Lyon » ou « rénovation maison Bordeaux ».

Selon Médiamétrie, 75 % du trafic internet français se fait désormais depuis un mobile. Il est donc obligatoire que votre site web soit responsif, c'est-à-dire conçu pour s’adapter automatiquement à la taille de l'écran utilisé : téléphones portables, tablettes, ordinateur…

Le référencement local : votre meilleur allié pour être trouvé

Le référencement local est une priorité absolue pour les professionnels du bâtiment.

L’objectif ? Apparaître en première page de Google lorsqu’un internaute cherche un prestataire dans votre région.

Pour optimiser votre référencement, voici les premières actions obligatoires à déployer :

Créer et optimiser votre fiche Google Business Profile , anciennement Google My Business.

, anciennement Google My Business. Ajouter des photos récentes de vos chantiers et récolter des avis clients authentiques sur google avis. Demander après chaque projet à vos clients de vous laisser une note et un avis google.

sur google avis. Demander après chaque projet à vos clients de vous laisser une note et un avis google. Inscrire votre entreprise sur des annuaires professionnels fiables .

. Optimiser vos pages web avec des mots-clés géolocalisé.

Les clients font davantage confiance à un artisan visible, bien noté et actif en ligne.

Les réseaux sociaux : montrer, raconter, convaincre

Les métiers du bâtiment sont visuels : vos réalisations parlent pour vous.

Les réseaux sociaux sont donc une opportunité unique de montrer votre savoir-faire et de créer une communauté locale engagée.

Quelques conseils pour bien les utiliser :

Publiez régulièrement vos chantiers, avant/après, coulisses, conseils ou retours clients.

Variez les formats : photos, vidéos, stories, reels.

Misez sur l’authenticité : les internautes aiment voir le vrai travail, les équipes, les réussites, mais aussi les défis.

Interagissez avec vos abonnés pour créer une relation de proximité.

Les avis clients : le bouche-à-oreille digital

Les avis clients sont aujourd’hui l’équivalent moderne du bouche-à-oreille.

Un artisan avec 30 avis positifs inspire 10 fois plus confiance qu’un concurrent sans retour d’expérience visible.

Encouragez vos clients satisfaits à laisser un commentaire sur votre fiche Google Business Profile, vos réseaux sociaux ou toutes autres plateformes spécialisées.

Le marketing digital, un levier de croissance mesurable

Contrairement à la publicité traditionnelle (flyers, affiches, annuaires papier), le digital permet de mesurer précisément le retour sur investissement.

Avec le déploiement de nombreux outils, vous pouvez déployer efficacement des campagnes publicitaires ciblées et analyser efficacement votre retour sur investissement avec :

Le nombre de visiteurs sur votre site.

Les pages les plus consultées.

Le nombre de formulaires de contact ou d’appels générés.

Ces retours en temps réel permettent d’ajuster votre stratégie en temps réel, d’améliorer votre visibilité et d’augmenter vos résultats.

Les erreurs à éviter quand on se lance dans le digital

Beaucoup d’artisans ou entreprises du bâtiment se lancent dans le digital sans accompagnement, et finissent déçus. Voici les erreurs les plus fréquentes :

Créer un site non optimisé pour le référencement.

Négliger la mise à jour des informations (horaires, coordonnées, photos).

Publier de façon irrégulière sur les réseaux sociaux.

Ignorer les avis clients ou ne pas y répondre.

Un accompagnement professionnel permet d’éviter ces écueils et d’obtenir des résultats durables.

HelloVisibilité : le partenaire digital des pros du bâtiment

HelloVisibilité est une solution dédiée aux artisans et aux entreprises du bâtiment qui veulent booster leur visibilité en ligne sans perdre de temps. Une équipe dédiée vous accompagne tout au long du processus afin que vous puissiez vous concentrer sur l’essentiel : votre cœur de métier.

Ce service sur mesure s'articule autour de 3 piliers : être trouvé sur internet, être choisi par le client et développer son chiffre d'affaires. Pour y parvenir, plusieurs leviers sont activés :

Création de site web vitrine sur mesure , optimisée pour le référencement local.

, optimisée pour le référencement local. Gestion du service Google Business Profile et campagnes de publicité en ligne

et campagnes de publicité en ligne Présence dans 25 annuaires et une page personnalisée sur l’annuaire helloArtisan

et une page personnalisée sur l’annuaire helloArtisan Gestion des comptes dédiés

Mise en place d’un système de collecte d'avis Google et de réponses prédéfinies aux avis

et de réponses prédéfinies aux avis Suivi de performance avec des rapports clairs et réguliers.

Contactez HelloVisibilité pour découvrir toutes les offres proposées et être mis en relation avec un de leurs experts !

Par Alexandre Masson