Il est indispensable, voire obligatoire dans certains cas, de souscrire une assurance habitation pour bénéficier d’une prise en charge en cas de sinistre dans votre logement. Critères de calcul de la cotisation, garanties, etc. : voici tout ce qu’il faut savoir à ce sujet.

L’assurance habitation est-elle obligatoire ?

Avant de comparer différents devis d’assurance habitation, il est important de connaître la réglementation, notamment en ce qui concerne l’obligation ou non de souscrire un contrat (l'assurance habitation reste recommandée dans tous les cas).

L’assurance habitation est obligatoire pour les locataires (elle doit couvrir à minima les risques locatifs), que le logement soit meublé ou non. Dans le cadre d’une colocation, un contrat peut être souscrit au nom de tous. Les propriétaires sont également concernés par l’obligation de souscrire un contrat d’assurance habitation, mais seulement si le logement est soumis au régime de la copropriété. Cette obligation se limite alors à la garantie responsabilité civile envers la copropriété.

Les personnes non concernées par cette obligation d’assurance sont les propriétaires d’un logement qui ne fait pas partie d’une copropriété, les locataires saisonniers, les locataires au sein d’une résidence autonomie, les locataires d’un logement de fonction ou encore les sous-locataires (le locataire peut cependant l’exiger dans son contrat de sous-location).

Comment est calculée la cotisation d’assurance habitation ?

Le montant de la cotisation d'une assurance habitation dépend de plusieurs éléments :

votre statut (locataire, propriétaire, etc.) et votre profil (étudiant, par exemple) ;

votre lieu de résidence ;

la superficie du logement et le nombre de pièces (attention : chez beaucoup d’assureurs, les pièces de plus de 40 mètres carrés doivent compter comme deux pièces) ;

la valeur du logement et des biens à garantir ;

le montant des franchises ;

les taxes dues par l’assureur, qui se répercutent sur le tarif du contrat.

Le prix des assurances habitation est en augmentation, notamment en raison de la multiplication des sinistres climatiques, qui a impacté la surprime CatNat (catastrophes naturelles) en janvier 2025. Si le contrat contient une clause de révision, l’assureur peut, par ailleurs, augmenter le montant de votre cotisation chaque année.

Quelles garanties souscrire ?

Les locataires et les propriétaires ont l’obligation de souscrire un contrat d’assurance habitation et bénéficient donc à minima de la responsabilité civile (prise en charge des frais pour les dommages matériels, immatériels et corporels causés à un tiers), ainsi que de la garantie des risques locatifs pour les locataires.

En souscrivant un contrat d’assurance multirisques habitation (MRH), vous bénéficiez généralement des garanties, incendie, dégât des eaux*, vol et vandalisme, cambriolage, bris de glace, catastrophes naturelles, catastrophes technologiques ou encore attentats et actes terroristes. Ces garanties de base varient d’une assurance à une autre et peuvent parfois faire partie des garanties optionnelles. Il est donc important de bien estimer vos risques et de prendre en compte tous vos besoins pour éventuellement souscrire des garanties optionnelles (garantie piscine, garantie tempête, garantie rééquipement à neuf, etc.). Pensez aussi à évaluer correctement la valeur de vos biens, ainsi qu’à vérifier les plafonds et les franchises, mais également les exclusions de garantie. Le comparateur d’assurance habitation est un outil très utile pour vous aider dans vos démarches. Il permet de trouver une couverture qui correspond à vos besoins et à votre profil, et ce, au meilleur prix.

L’assurance habitation est donc obligatoire pour les locataires et les propriétaires d’un logement en copropriété, bien qu'elle reste recommandée dans tous les cas. Pour être bien couvert, choisissez des garanties adaptées à votre profil et à votre logement (et pensez à vérifier les exclusions de garantie !).

* Attention, tous les frais et toutes les situations ne sont pas inclus dans la garantie dégât des eaux. La recherche de fuite et les infiltrations peuvent, par exemple, ne pas être prises en charge.