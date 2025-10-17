ALPI S.P.A. - Batiweb

ConnexionS'abonner
ALPI S.P.A.

Via Geola 9
28013 Gattico Veruno
Italie
Après 25 ans d’activité, Alpi est parmi les leaders de l’innovation Made in Italy du secteur, avec un engagement constant dans la recherche, le développement technologique et l’évolution esthétique des produits.

Au fil des années, Alpi a atteint le plus haut niveau de spécialisation dans la production des mitigeurs thermostatiques, tout en répondant aux exigences des robinets traditionnels.

La collaboration avec des designers renommés a permis de définir des gammes de produits qui se distinguent par des designs modernes ou des lignes plus classiques, conçues pour répondre aux besoins de plus en plus exigeants du marché.

Le souci du détail, la haute qualité et le service sont les principales valeurs qui caractérisent Alpi.

Le savoir-faire de ALPI S.P.A. :

  • Gamme Salle de bains (collection Allen : lavabo, bidet, solutions apparentes bain, solutions encastrées douche-bain, accessoires)
  • Gamme Douches (collection Loud, Groove, Fade, Fred, up, Soffioni a soffitto : pomme de douche à plafond, pomme de douche mural, Bras de douche, kit douchette, pomme de douche chromotherapie)
  • Gamme Extérieure pour piscine (collection Santa, Fred : colonne de douches et housse de protection)
