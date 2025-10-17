ALSESSO - Batiweb

ConnexionS'abonner
ALSESSO

Karpacka 6
48303 Nysa
Pologne
Nous sommes sur le marché depuis plus de 20 ans. Qualité et satisfaction sont nos maîtres-mots. Pour satisfaire nos clients, nous n’avons de cesse d’évoluer afin de leur fournir les meilleurs produits qui soient. Depuis 1997, nous créons des portes et des fenêtres avec passion et engagement.

En 2018, nous avons agrandi nos halls de 16 000 m2 supplémentaires. Au total, cela donne 32 400 m2 d’espace de production. De plus, nous avons créé de nouveaux bureaux pour notre personnel administratif. Nous nous soucions du confort et de la sécurité de nos équipes.

Notre large gamme de produits comprend des fenêtres en PVC et en aluminium, des portes levantes-coulissantes, des portes extérieures, des volets roulants Monobloc, des brise-soleil orientables et du vitrage. Nos produits sont livrés partout en Europe et notre expansion nous mène vers de nouveaux continents.

Nous comptons des milliers de clients satisfaits et tout autant de réalisations tant dans les maisons et les bureaux que sur les installations publiques. Tous nos produits répondent aux exigences de la norme EN 14351-2010 + A1, confirmée par le certificat 1390-CSI.

Nous offrons une garantie de 10 ans ainsi qu’un service après-garantie afin d’assurer la durée de vie de nos produits.

Les lignes de production les plus modernes qui soient — 90% de notre production est réalisée sur des lignes automatisées parmi les plus modernes du marché garantissant ainsi des produits de haute qualité. Nous sommes en mesure de produire des fenêtres adaptées aux spécificités de chaque marché.

Chaque employé contribue au succès et au développement de notre entreprise. L’expérience et les connaissances étendues de nos spécialistes des départements techniques et commerciaux leur permettent de fournir des conseils répondant aux besoins des clients et de proposer des solutions qui leur conviennent.

Nous avons mis en œuvre un nouveau modèle de service client multilingue dans le but de garantir un support technique complet et rapide.

Le savoir-faire de ALSESSO SP. Z.O.O :

  • Fenêtres
  • Portes
  • Portes levantes-coulissantes
  • Protections solaires
  • Portes de garage
  • Moustiquaires
