ALTEMA, fabricant et distributeur de solutions métalliques, nos équipes sont expertes et spécialisées dans les métiers de l’habillage du bâtiment et de l’évacuation des fumées.



ALTEMA est issu de l’entreprise familiale Alsacienne HILD, notre groupe est le fruit du regroupement de multiples enseignes, référentes et/ou leaders dans leur région d’origine. Aujourd’hui, nous comptons 40 agences en France réparties sur tout le territoire.



Nous œuvrons au jour le jour grâce à l’engagement de nos équipes pour rendre les maisons individuelles, l’habitat collectif, les bâtiments tertiaires et industriels plus sûrs, plus esthétiques, plus performants, plus confortables et plus respectueux de l’environnement. Nous souhaitons être toujours plus performants et efficaces dans l’accompagnement de nos clients et dans la réalisation de leurs chantiers. Plus que des produits, nous leur concevons des solutions complètes et pour certaines sur-mesure avec une gamme de services d’accompagnement dédiés.



Nous avons redoublé d’efforts ces dernières années afin d’harmoniser nos process logistiques, administratifs et commerciaux. Nous avons également mis en place un outil informatique commun pour l’ensemble des filiales. L’aboutissement de cette harmonisation est la création et le lancement d’une enseigne unique : ALTEMA. Un seul nom et un seul logo pour représenter 580 femmes et hommes engagés et unis au niveau national par des valeurs communes fortes que nous avons regroupées autour de ces termes : Ensemble, Proches de nos clients, Experts, Entrepreneurs et Responsables.



ALTEMA, anagramme de métal au préfixe ALT-, altitude, traduisant l’ambition de notre groupe, ponctué d’un A en final pour les Ateliers de sur-mesure qui nous caractérisent tant.



Notre ambition est de devenir le réseau partenaire préférée des professionnels en affirmant nos singularités et en cultivant nos différences sous notre nouvelle bannière, tout en clarifiant et simplifiant notre organisation pour nos partenaires.



Le savoir-faire d’ALTEMA :



HABILLAGE DU BÂTIMENT

PLIAGE : habillages de rives / bandeaux, noues, arêtiers, tablettes, chéneau droit ou avec fonçure de pente intégrée (en acier galvanisé 15/10) ...

ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES : Gouttières, tuyaux et accessoires dans tous les métaux, formes et coloris

COMPOSANTS DE TOITURES : Bandes façonnées, ventilation...

HABILLAGE DU TOIT ET DE LA FAÇADE : Joint debout, tasseau, couvertines, profils à emboîtement, habillage des sous-faces

LAMINES : Feuilles, bobines et bobineaux - tous métaux

ÉTANCHÉITÉ : EPDM Offre exclusive retrideX, bitume et synthétique

ISOLATION : Polyuréthane, fibre de bois, laine de roche, IMR (Isolants Minces Réfléchissants)

FENÊTRES DE TOIT, CHÂSSIS ET LANTERNEAUX

BOIS DE COUVERTURE

ARDOISES NATURELLES ET FIBRE CIMENT

BACS ACIER ET PANNEAUX SANDWICH

MATÉRIEL & OUTILLAGE, PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

ÉVACUATION DES FUMÉES