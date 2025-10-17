ALUCOIL - Batiweb

ALUCOIL
09200 Miranda de Ebro, Burgos
Espagne
ALUCOIL® est une multinationale espagnole, dont le siège se trouve à Miranda de Ebro (Burgos – Espagne), spécialisée dans la fabrication de matériaux technologiquement très avancés pour les secteurs du bâtiment, du transport et de l’industrie.
Depuis 1996, ALUCOIL® fabrique et transforme les solutions en aluminium les plus innovantes sous ses marques de prestige jusqu’à devenir aujourd’hui une référence mondiale en technologie, innovation et professionnalisme.
En plus d’en Espagne, ALUCOIL® possède des usines aux États-Unis (Alucoil® North America) et au Maroc (Alucoil® Maroc), offrant ses services et exportant ses produits novateurs dans le monde entier.
ALUCOIL® fabrique des produits qui supposent une grande valeur ajoutée à ses clients et est organisée en 4 zones de production : Zone de laquage, zone composite, zone honeycomb et zone énergie thermo-solaire.
ALUCOIL® fait partie d’Alibérico®, premier groupe privé espagnol et premier groupe familial européen de produits semi-transformés en aluminium. Leader grâce à sa technologie propre, sa gamme complète et ses marques premium.
Avec des usines sur 3 continents, elle vend ses produits à plus de 85 pays des 5 continents dans des secteurs aussi variés que ceux de l’alimentation, du conditionnement et de l’emballage, de la construction, du transport, de l’industrie et de l’énergie renouvelable.
Le savoir-faire d’ALUCOIL® :
- COATING : ALUCOIL® dispose de plusieurs lignes de laquage de produits laminés et de bobines. Elle fournit ce service et les matériaux sous la marque termolac® pour le laquage en peinture en poudre.
- ARCHITECTURE : ALUCOIL® dispose de plusieurs lignes de production de panneaux métalliques pour revêtements architecturaux. Ses marques sont larcore® A2 pour son panneau nid d’abeille en aluminium et larson® A2 et larson® FR pour ses gammes de panneaux composite.
- TRANSPORT : ALUCOIL® crée sa division de transport pour apporter des solutions à ces secteurs avec des matériaux de pointe de nouvelle génération.
- INDUSTRIE : Les matériaux d’ALUCOIL® sont présents dans des secteurs tels que l’industrie, celui de l’image corporative et dans le domaine des énergies propres, avec les centrales thermo-solaires.
Les tags associés
- Bâtiment
- L’alimentation
- Afficher plus