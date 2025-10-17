ALUCOIL - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « ALUCOIL », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Batiweb vous remercie de votre fidélité À très bientôt, L'équipe Batiweb

ALUCOIL® est une multinationale espagnole, dont le siège se trouve à Miranda de Ebro (Burgos – Espagne), spécialisée dans la fabrication de matériaux technologiquement très avancés pour les secteurs du bâtiment, du transport et de l’industrie.

Depuis 1996, ALUCOIL® fabrique et transforme les solutions en aluminium les plus innovantes sous ses marques de prestige jusqu’à devenir aujourd’hui une référence mondiale en technologie, innovation et professionnalisme.

En plus d’en Espagne, ALUCOIL® possède des usines aux États-Unis (Alucoil® North America) et au Maroc (Alucoil® Maroc), offrant ses services et exportant ses produits novateurs dans le monde entier.

ALUCOIL® fabrique des produits qui supposent une grande valeur ajoutée à ses clients et est organisée en 4 zones de production : Zone de laquage, zone composite, zone honeycomb et zone énergie thermo-solaire.

ALUCOIL® fait partie d’Alibérico®, premier groupe privé espagnol et premier groupe familial européen de produits semi-transformés en aluminium. Leader grâce à sa technologie propre, sa gamme complète et ses marques premium.

Avec des usines sur 3 continents, elle vend ses produits à plus de 85 pays des 5 continents dans des secteurs aussi variés que ceux de l’alimentation, du conditionnement et de l’emballage, de la construction, du transport, de l’industrie et de l’énergie renouvelable.

Le savoir-faire d’ALUCOIL® :