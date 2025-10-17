ALUCOREX ALÜMİNYUM - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « ALUCOREX ALÜMİNYUM », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Nous cherchons à développer les études R&D et la diversité des produits à la lumière des évolutions technologiques. Alucorex vise à être un leader dans le secteur des profilés en aluminium dans lequel nous opérons par des services «innovants» et «distinctifs», et à maintenir ce leadership.

Notre première installation, basée sur l'approche commerciale « FOCUS SATISFACTION CLIENT » et « ÉQUITABLE, HONNÊTE, TRANSPARENTE et INNOVANTE » de notre fondateur Sebahattin Erdinç, a été ouverte à Istanbul Kartal en 1968, et notre magasin de vente a été ouvert dans le Grand Bazar, qui est considéré le centre commercial d'Istanbul.

Depuis lors, elle a développé ses activités dans les domaines des services de conception, de planification, de production et de vente du secteur de l'aluminium avec de nouvelles technologies et méthodes.

La seule chose qui n'a pas changé depuis ce jour, ce sont nos « PRINCIPES COMMERCIAUX» créés et maintenus en vie par notre fondateur.

En raison de sa vision innovante et de son intérêt pour la technologie, notre société a commencé le commerce international en 2009 et son nom a été changé en ALUCOREN AŞ. Ce nouveau nom, inspiré des équivalents anglais des mots aluminium, commerce et partenariat, signifie que nous travaillons avec toutes les institutions ou individus avec le principe de transparence et d'honnêteté absolues.

Partant du commerce des matières premières dans le secteur de l'aluminium, l'entreprise, qui fournit des services de conception et de vente dans de nombreux domaines où l'aluminium est utilisé, a concentré son organisation sur les systèmes de cabine de douche à cette époque. De cette façon, il est le leader du marché dans la conception, la production et la vente de cabines de douche depuis 2012.

L'augmentation rapide des ventes de l'entreprise sur les sites nationaux et internationaux a nécessité la croissance et la professionnalisation du département de production. Pour cette raison, avec l'ouverture de la nouvelle usine à Edirne Süloğlu OSB, la capacité de production a été augmentée avec les derniers équipements technologiques tels qu'une presse supplémentaire et une teinturerie verticale et de nouvelles technologies ont commencé à être utilisées.

De plus, les départements Ingénierie de façade, négoce de matières premières et logistique ont également séparé leurs organisations. Aujourd'hui, la famille Alucorex s'est transformée en un groupe d'entreprises dont le nom et la zone de service sont précisés ci-dessous et poursuit ainsi son développement.