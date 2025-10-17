ALUMINCO SA - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « ALUMINCO SA », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

ALUMINICO SA est une industrie de l'aluminium pionnière, saine et familiale qui a changé les données de son industrie.

C'était la première entreprise à créer une nouvelle génération de produits en fonte d'aluminium, dans des conceptions classiques, qui ont fourni des solutions réussies pour chaque application architecturale.

Le réseau de distribution d’ALUMINCO dessert les marchés les plus importants d'Europe, d'Afrique, d'Asie et des Amériques, distribuant des produits en aluminium dans plus de 60 pays à travers le monde, tout en se concentrant sur le domaine de la recherche et du développement continus de produits qui répondent à la qualité, l'esthétique et fonctionnellement sur des marchés exigeants et en évolution rapide.

Le processus de peinture de ses produits est basé sur les spécifications QUALICOAT et SEASIDE CLASS (traitement de classe côtière) tout en adhérant à un système de gestion de la qualité selon la norme ISO 9001 et un système de gestion environnementale selon la norme ISO 14001.

Tous les systèmes en aluminium et garde-corps sont conçus, développés et testés dans le département Recherche & Développement de l'entreprise, puis certifiés par des instituts reconnus et des organisations internationales telles que IFT Rosenheim d'Allemagne, Instituto Giordano d'Italie, EKANAL (Hellenic Aluminium Development Center etc...

ALUMINCO est à la tête des développements du secteur de l'aluminium, en améliorant constamment les services et les produits qu'elle propose, avec des solutions complètes qui répondent aux besoins de la construction moderne et améliorent la qualité de vie en créant des relations de confiance avec le monde technique et le public consommateur.

La société a son siège social à Oinofyta, en Béotie, tandis que des succursales sont maintenues à Metamorfosi, Thessalonique, Lamia, Chania, Crète et Tripoli.

ALUMINCO est également présent en Roumanie et en Serbie.

Le savoir-faire d’ALUMINICO :