Roth lance E-Vipanel, un panneau mural chauffant basse tension

Ce nouveau panneau mural chauffant associe basse tension, chaleur homogène et surface perçable à 80 %, pour plus de liberté d’aménagement.

Roth France lance le E-Vipanel, un panneau mural chauffant basse tension conçu pour offrir une chaleur homogène dans la salle de bain. Ce modèle, qui conserve les caractéristiques des panneaux Vipanel® classiques, se distingue par sa capacité à être percé sur 80 % de sa surface, permettant une plus grande liberté d’aménagement.

« Cette innovation rapproche encore davantage nos univers chauffage et sanitaire, en offrant des salles de bains plus décoratives, plus confortables et plus efficientes énergétiquement » assure Thomas Menard, directeur commercial chez Roth.

Un produit adapté aux espaces humides

Le E-Vipanel émet une chaleur douce, similaire à celle d’un sèche-serviettes, avec une puissance de 470 W. Sa surface atteint 35 °C en une quinzaine de minutes, permettant une montée en température rapide, adaptée aux salles de bains et aux espaces humides.

Perçable sur 80 % de sa surface, le panneau E-Vipanel permet l’intégration simple de la robinetterie et des accessoires. Il peut être découpé sur toute sa hauteur et sa largeur afin de s’adapter précisément aux contraintes de chaque configuration. Protégé par une natte d’étanchéité, le système peut être installé jusque dans l’espace douche.

Des formations pour les installateurs

Compatible avec les panneaux Vipanel classiques, E-Vipanel est proposé en cinq décors disponibles en stock. Les autres décors de la collection, hors personnalisation, peuvent être réalisés sur demande.

E-Vipanel est conforme à la norme NFC 15-100 grâce à sa conception réversible, qui permet de choisir une sortie de câble haute ou basse en retournant le panneau. Un câble de 80 cm est intégré. Son fonctionnement nécessite l’ajout d’un kit de raccordement comprenant deux transformateurs électriques, un thermostat mural avec sonde et un relais de puissance. Roth indique par ailleurs prévoir un dispositif d’accompagnement à destination des installateurs, incluant des formations et un suivi sur les premiers chantiers. « Nous accompagnerons les installateurs via des formations dédiées et un suivi sur leurs premiers chantiers pour garantir une mise en œuvre simple et maîtrisée », souligne Thomas Menard.

Par Nils Buchsbaum