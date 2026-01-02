Roth lance E-Vipanel, un panneau mural chauffant basse tension
Publié le 02 janvier 2026, mis à jour le 02 janvier 2026 à 17h04, par Nils Buchsbaum
Roth France lance le E-Vipanel, un panneau mural chauffant basse tension conçu pour offrir une chaleur homogène dans la salle de bain. Ce modèle, qui conserve les caractéristiques des panneaux Vipanel® classiques, se distingue par sa capacité à être percé sur 80 % de sa surface, permettant une plus grande liberté d’aménagement.
« Cette innovation rapproche encore davantage nos univers chauffage et sanitaire, en offrant des salles de bains plus décoratives, plus confortables et plus efficientes énergétiquement » assure Thomas Menard, directeur commercial chez Roth.
Un produit adapté aux espaces humides
Le E-Vipanel émet une chaleur douce, similaire à celle d’un sèche-serviettes, avec une puissance de 470 W. Sa surface atteint 35 °C en une quinzaine de minutes, permettant une montée en température rapide, adaptée aux salles de bains et aux espaces humides.
Perçable sur 80 % de sa surface, le panneau E-Vipanel permet l’intégration simple de la robinetterie et des accessoires. Il peut être découpé sur toute sa hauteur et sa largeur afin de s’adapter précisément aux contraintes de chaque configuration. Protégé par une natte d’étanchéité, le système peut être installé jusque dans l’espace douche.
Des formations pour les installateurs
Compatible avec les panneaux Vipanel classiques, E-Vipanel est proposé en cinq décors disponibles en stock. Les autres décors de la collection, hors personnalisation, peuvent être réalisés sur demande.
E-Vipanel est conforme à la norme NFC 15-100 grâce à sa conception réversible, qui permet de choisir une sortie de câble haute ou basse en retournant le panneau. Un câble de 80 cm est intégré. Son fonctionnement nécessite l’ajout d’un kit de raccordement comprenant deux transformateurs électriques, un thermostat mural avec sonde et un relais de puissance. Roth indique par ailleurs prévoir un dispositif d’accompagnement à destination des installateurs, incluant des formations et un suivi sur les premiers chantiers. « Nous accompagnerons les installateurs via des formations dédiées et un suivi sur leurs premiers chantiers pour garantir une mise en œuvre simple et maîtrisée », souligne Thomas Menard.
Par Nils Buchsbaum
Les tags associés
- Chauffage
- Chaleur
- Salle de bain
- Panneau mural
- Roth
- Afficher plus
CA 2024 stable, mais bénéfice en baisse chez Geberit
Si le CA de Geberit semble se stabiliser, son bénéficie net régresse en 2024. Le fabricant d’équipements sanitaires mise donc sur la prudence en 2025, notamment compte tenu des tensions géopolitiques et...
Café Terrace : la collection qui sublime la salle de bain
Café Terrace : un meuble de salle de bain au design épuré, minimaliste et pratique, idéal pour sublimer les intérieurs contemporains.
HIMACS : rénovation design d’un appartement à Varsovie
À Varsovie, un appartement centenaire renaît entre patrimoine et design moderne grâce au studio Unicreations et au matériau innovant HIMACS.
Une proposition de loi contre les « bouilloires thermiques »
En ces périodes de fortes chaleurs, il peut devenir invivable de rester dans son logement, avec des températures dépassant parfois les 30°C en intérieur. Pour lutter contre ces « bouilloires thermiques...