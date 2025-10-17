AMC MACANOCAUCHO – APLICACIONES MECANICAS DEL CAUCHO - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « AMC MACANOCAUCHO – APLICACIONES MECANICAS DEL CAUCHO », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

AMC-MECANOCAUCHO propose la plus grande gamme de supports antivibratoires en caoutchouc, supports antichocs et anti-vibrations. Supports de suspension, suspentes antivibratiles et mousses insonorisantes.

AMC-MECANOCAUCHO fabrique depuis 1969 des supports antivibratoires, des supports en caoutchouc, des supports AV et des composants d'ingénierie caoutchouc-métal adhérés.

Notre gamme inclut les supports cylindriques, les supports machine, les supports anti-arrachement, les supports moteur marine et les butées en caoutchouc, les boîtes à ressort, les suspentes antivibratiles et les mousses insonorisantes.

En outre, nous offrons un service complet de soutien technique gratuit, y compris la conception assistée par ordinateur et l'installation d'application, des mesures vibratoires sur site et des tests complets du produit pour assurer sa conformité et la satisfaction du client.

AMC MECANOCAUCHO offre :

Calculs antivibratoires GRATUITS

Service de sauvegarde technique GRATUIT

Mesure vibratoire sur place

Designs de produits et modélisation informatique

Test complet du produit

Livraison le lendemain et l'expédition mondiale

50 ans d'expérience

Valeur imbattable

Produits de haute qualité

Certifié et agréé selon la norme ISO 9001; ISO 14001; Homologations de type marin et conformité militaire

