AMC MACANOCAUCHO – APLICACIONES MECANICAS DEL CAUCHO - Batiweb

AMC MACANOCAUCHO – APLICACIONES MECANICAS DEL CAUCHO
20159 Gipuzkoa
Espagne
AMC-MECANOCAUCHO propose la plus grande gamme de supports antivibratoires en caoutchouc, supports antichocs et anti-vibrations. Supports de suspension, suspentes antivibratiles et mousses insonorisantes.
AMC-MECANOCAUCHO fabrique depuis 1969 des supports antivibratoires, des supports en caoutchouc, des supports AV et des composants d'ingénierie caoutchouc-métal adhérés.
Notre gamme inclut les supports cylindriques, les supports machine, les supports anti-arrachement, les supports moteur marine et les butées en caoutchouc, les boîtes à ressort, les suspentes antivibratiles et les mousses insonorisantes.
En outre, nous offrons un service complet de soutien technique gratuit, y compris la conception assistée par ordinateur et l'installation d'application, des mesures vibratoires sur site et des tests complets du produit pour assurer sa conformité et la satisfaction du client.
AMC MECANOCAUCHO offre :
- Calculs antivibratoires GRATUITS
- Service de sauvegarde technique GRATUIT
- Mesure vibratoire sur place
- Designs de produits et modélisation informatique
- Test complet du produit
- Livraison le lendemain et l'expédition mondiale
- 50 ans d'expérience
- Valeur imbattable
- Produits de haute qualité
- Certifié et agréé selon la norme ISO 9001; ISO 14001; Homologations de type marin et conformité militaire
Le savoir-faire d’AMC-MECANOCAUCHO :
- Supports Antivibratoires Caoutchouc-Métal
- Akustik : Suspentes antivibratiles
- Akustik + Sylomer® : Suspentes antivibratiles
- Vibrabsorber : Boîtes à ressort
- Akustikabsorber : Mousse d’isolation phonique
- Plancher technique Granab
- Exposants de point de vente
- Wind Turbines
